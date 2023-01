मुंबईः 16 दिसंबर 2022 को रिलीज हॉलीवुड फिल्म Avatar 2 ने समीक्षकों को चौकाते हुए 2 अरब डॉलर के कारोबार को पार कर लिया है. अवतार-2 भारत में पहले ही दिन 40.50 करोड़ रुपये के साथ खुली थी. अब भारतीय बॉक्स ऑफिस पर दूसरी सबसे बड़ी ओपनर फिल्म अवतार 2 बन गई. डायरेक्टर जेम्स कैमरून (Canadian filmmaker James Cameron) ने साल 2019 में जोइ रूसो (American Director Joe Russo) के निर्देशन में बनी Avengers Endgame (अवेंजर्स एंड गेम) को मात दे दी है.

Avengers Endgame ने जहां शुरुआती दिनों में भारत में 53.10 करोड़ रुपये का कारोबार किया था. वहीं 29 दिनों के बाद अवतार द वे ऑफ वॉटर (Avatar: The Way of Water) 380 करोड़ रुपये के साथ भारत में सबसे ज्यादा कारोबार करने वाली हॉलीवुड फिल्म बन गई है, जिसने एवेंजर्स एंड गेम के 356 करोड़ रुपये के कारोबार को पार कर लिया है.

अकेले तेलुगू भाषी राज्यों में की 80 करोड़ रुपये की कमाई

फिल्म ने सभी भाषाओं में केवल तेलुगू राज्यों से 80 करोड़ रुपये की कमाई की है. अवतार 2 वर्तमान में दुनिया के शीर्ष 10 सबसे ज्यादा कारोबार करने वाली फिल्मों (highest grossing movies) में शामिल हो गई है और यह 2 बिलियन मार्क की ओर बढ़ रहा है. फिल्म के ताजा प्रदर्शनों के आधार पर विश्लेषकों को उम्मीद है कि आने वाले समय में फिल्म पूर्व में बने कई अन्य रिकार्ड को तोड़ने में कामयाबी हासिल करेगी.

70 साल की उम्र में डायरेक्टर जेम्स कैमरून का जलवा

जेम्स कैमरून कनाडा मूल के ऐसे डायरेक्टर हैं, जिन्हें 70 साल की उम्र में भी कम नहीं आंका जा सकता है. उन्हें एक फिल्म बनाने में एक दशक से ज्यादा का समय लग जाता है. अवतार द वे ऑफ वॉटर जो 13 साल बाद ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर अवतार (All Time Blockbuster) की अगली कड़ी के रूप में रिलीज किया गया था.

16 दिसंबर 2022 को रिलीज हुई फिल्म को मिली-जुली समीक्षा मिली, जिसमें कहा गया कि visual splendor (दृश्य भव्यता) को छोड़कर फिल्म बाकी पहलुओं पर ठीक नहीं है. लेकिन, कैमरून उनमें से नहीं हैं जिन्हें इतनी जल्दी सिन से बाहर किया जा सकता है. उन्होंने कहा कि सभी Scenery (दृश्यों) के पीछे पारिवारिक ड्रामा सही मायनों में दर्शकों को सिनेमा घरों तक खींचेगा. हर बार की तरह इस बार भी उनका दावा सही हुआ. उनकी फिल्म अवतार-2 लगातार रिकार्ड तोड़ने की दिशा में आगे बढ़ रही है.

टॉप फाइव हॉलीवुड फिल्में

बता दें कि दुनिया की सबसे ज्यादा कारोबार करने वाली फिल्मों में 2.9 अरब डॉलर के कारोबार के साथ अवतार पहले नंबर पर है. वहीं 2.8 बिलियन डॉलर के साथ एवेंजर्स एंडगेम दूसरे नंबर पर, 2.2 अरब डॉलर के साथ टाइटैनिक तीसरे नंबर पर और 2.06 बिलियन डॉलर के साथ StarWars: The Force Awakens (स्टारवार्स: द फोर्स अवेकेंस) चौथे नंबर पर और 2.04 बिलियन डॉलर कारोबार के साथ एवेंजर्स: इन्फिनिटी वॉर पांचवे नंबर पर कायम है.

25 करोड़ अमेरिकी डालर से बनी है अवतार 2

बता दें कि 25 करोड़ अमेरिकी डालर (USD) से बनी अवतार 2 वर्तमान 1.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ खड़ा है और इसके पास Top 4 में जगह पाने की पूरी संभावना है. इसके बाद यह दुनिया की सबसे ज्यादा कारोबार करने वाली Top 5 में तीन जेम्स कैमरून निर्देशित फिल्में होंगी. जेम्स कैमरून लगातार अपने कामों से अपनी पहचान को बनाये रखने में सफल रहे हैं.

