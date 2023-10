बता दें कि अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर अमिताभ बच्चन ने एक सेल्फी पोस्ट की है, जिसमें वह फ्लोरल प्रिंटेड जैकेट पहने नजर आ रहे हैं. इसके साथ ही व्हाइट कलर का चश्मा भी पहने हुए हैं. अमिताभ की फेस पर सकारात्मकता की चमक साफ नजर आ रही है और उनकी हल्की मुस्कान की लकीर उभरी हुई है. तस्वीर पर बिग बी ने खूबसूरत कैप्शन देते हुए लिखा 'पहले यदि सोच सही हो तो बाकी सोचने की आवश्यकता नहीं! (Get the thinking right first, then the thought will be right). अमिताभ बच्चन की इस पोस्ट को फैंस बेहद पसंद कर रहे हैं. लिहाजा पोस्ट करने के कुछ ही मिनटों में फैंस ने झमाझम लाइक्स और कमेंट्स की बरसात कर दी. एक फैन ने लिखा 'बेस्ट कैप्शन'. वहीं एक अन्य ने लिखा 'क्या बात है सर'.