हैदराबाद : साउथ फिल्म इंडस्ट्री का खूबसूरत और स्टार कपल राम चरण और उपासना कामिनेनी कोनिडेला इन दिनों खूब खुश और एक्साइटेड हैं. हो भी क्यों ना...यह स्टार कपल शादी के 11 साल बाद पेरेंट्स जो बनने जा रहा है. अब बस कुछ ही दिन बचे हैं और कपल के घर किलकारी गूंज उठेगी. उपासना अपने पहले बेबी को लेकर बहुत ज्यादा नर्वस हैं, तो वहीं वह बहुत खुश भी हैं. उपासना का दो से तीन बार बेबी शावर भी हो चुका है और कपल ने परिजन, रिश्तेदार और खास दोस्तों संग इसे जमकर इन्जॉय किया है. अब बस देरी है तो वो है बेबी के दुनिया में आने की, लेकिन राम चरण के घर लड़की होगी या लड़का इसका खुलासा एक्टर ने खुद अंजाने में कर दिया है.

बता दें, भारत में जन्म से पहले लिंग परीक्षण कराना कानूनन अपराध है, लेकिन कपल बीते दिनों अमेरिका में रहकर आया है, हो सकता है कि कपल ने वहां लिंग परीक्षण करा लिया हो, लेकिन इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकती. मगर, एक इंटरव्यू में राम चरण के मुंह से जो निकला है, उस पर विश्वास करना इतना मुश्किल भी नहीं है.

लड़की होगी या लड़का?

मीडिया की मानें तो एक इंटरव्यू में राम चरण के मुंह से निकल गया है कि उनके घर लड़की पैदा होगी या लड़का. जब एक्टर से इस इंटरव्यू में उनकी निजी जिंदगी से जुड़े कुछ सवाल किए गये तो एक्टर ने कहा, 'मेरी पहली जान मेरी पत्नी उपासना, दूसरी जान मेरा पालतू कुत्ता राइम्स और तीसरी जान जो आने वाली है. (My first Jaan is Upasana, My second Jaan is my pet dog Rhyme., And my 3rd Jaan is on her way)

इससे जाहिर होता है कि राम चरण और उपासना के घर एक नन्ही परी जन्म लेने वाली है. अब एक्टर के इस खुलासे के बाद से उनके फैंस के बीच खलबली मचने वाली है. बता दें, राम चरण ने पत्नी और अपने घर आने वाले नए मेहमान के लिए काम से ब्रेक ले लिया है.

