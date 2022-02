नई दिल्ली/नोएडाः यूपी विधानसभा 2022 के पहले चरण का मतदान (First phase of UP assembly elections) गुरुवार को होना है. गौतमबुद्ध नगर जनपद में तीन विधानसभा सीटों पर करीब साढ़े 16 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. इसके लिए 1,850 मतदान केंद्र बनाए गए हैं. साथ ही 125 सेक्टर मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं. बुधवार शाम करीब पांच बजे फेस 2 स्थित फुल मंडी से पोलिंग पार्टियों को विभिन्न स्थानों के लिए रवाना किया गया.

नाेएडा के एडिशनल डीसीपी रणविजय सिंह ने बताया कि 10 हजार से अधिक सिविल पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स मिलाकर तैनात किए गए हैं. उच्च अधिकारी मतदान स्थलों का निरीक्षण करेंगे. विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण के मतदान के लिए गौतमबुद्ध नगर जिला प्रशासन व चुनाव आयोग द्वारा नोएडा के फेस -2 स्थित फूल मंडी में सभी तैयारियां कर ली गई हैं.

एडीशनल डीसीपी ने क्या कहा, देखिये वीडियाे में.

पोलिंग स्टेशनों के लिए रवाना हाेते सुरक्षाकर्मी.

तैयारियाें का जायजा लेते अधिकारी.

पोलिंग बूथों के लिए सुनिश्चित किये गए कर्मचारियाें को पूर्व निर्धारित पोलिंग बूथों के लिए रवाना किया जा रहा है. जिसके लिए फूल मंडी के पार्किंग में खड़ी यह बसें इन कर्मचारियाें को उनके निर्धारित पोलिंग बूथों पर पहुंचने के लिए इकट्ठी की गई हैं. पोलिंग कर्मचारी अपनी चुनाव सामग्री को लेकर पोलिंग स्टेशनों के तरफ रवाना (First phase of UP assembly elections) हो गए हैं.