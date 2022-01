नई दिल्ली/नोएडा : नोएडा के थाना सेक्टर 26 डी ब्लॉक में दिल्ली में तैनात एक एसीपी के निर्माणाधीन मकान की दीवार गिरने से दाे मजदूराें की माैत हाे (Two labors died due to wall collapse in Noida) गयी. हादसे में घायल दाे अन्य मजदूराें का इलाज चल रहा है. घटना की जानकारी होने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. बताया जा रहा है कि मृतक के परिवार के लोगों ने मुआवजे की मांग की है. मकान का निर्माण एक कांट्रेक्टर करवा रहा है.

नोएडा के थाना सेक्टर-20 के आनंद सागर में बिल्डर मुस्तकीम एक मकान का निर्माण करवा रहा था. मंगलवार काे दीवार गिरने (Death due to wall collapse in Delhi's ACP's house) से चार मजदूर दब गये, जिनके साथ हादसा हुआ, उनकी पहचान छत्तीसगढ़ की पुष्पा बाई (उम्र 35 वर्ष), छत्तीसगढ़ के ही भरत पटेल (उम्र 50 वर्ष), रामेश्वरी (उम्र 32 वर्ष) और बिहार की माया (उम्र 30 वर्ष) के रूप में की गयी. सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पुष्पा बाई व भरत पटेल की माैत (Chhattisgarh laborer killed in Noida) हो गयी.

कैसे हुआ हादसा.

नोएडा पुलिस शवों का पंचनामा करवाकर आगे की कार्रवाई कर रही है. घटना के संबंध में जानकारी देते हुए नोएडा के एडिशनल डीसीपी रणविजय सिंह ने बताया कि मकान का निर्माण करा रहे कांट्रैक्टर से संपर्क किया जा रहा है. जल्द ही उसे पकड़ा जाएगा. पीड़ित परिवार के लाेगाें ने जाे तहरीर दी है उसके आधार पर मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.