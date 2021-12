नई दिल्ली/नोएडाः गौतमबुद्ध नगर कमिश्नरी में स्वाट टीम (SWAT team in Gautam Budh Nagar) द्वारा 25 लाख रुपए और क्रेटा कार लेकर मुलजिम को छोड़ने मामले में (SWAT team accused of taking bribe) जांच तेज है. मामले की जांच के सिलसिले में गौतमबुद्ध नगर कमिश्नरी की पुलिस गाजियाबाद में जाकर वीडियो फुटेज खंगालने का काम कर रही है. सूत्रों की मानें तो डीसीपी क्राइम की टीम शुक्रवार की देर शाम गाजियाबाद में फुटेज देखने पहुंची. देर रात तक फुटेज देखने का काम किया.

इस मामले की तीन स्तर पर जांच चल (SWAT bribery case investigation at three levels) रही है. गाजियाबाद में सीओ इंदिरापुरम के नेतृत्व में है, दूसरी जांच नोएडा में डीसीपी क्राइम के नेतृत्व और तीसरी जांच प्रदेश स्तर एडीजी इंटेलीजेंस के नेतृत्व में जांच की जा रही है. स्वाट टीम रिश्वत मामले में गौतमबुद्ध नगर कमिश्नरी में डीसीपी क्राइम अभिषेक कुमार द्वारा मामले की जांच की जा रही है. शुक्रवार की देर शाम गौतमबुद्ध नगर कमिश्नरी में जांच करने वाली टीम गाजियाबाद पहुंची (Noida Police scrutinized the footage in Ghaziabad) और देर रात तक जांच में जुटी रही.

नोएडा पुलिस को जांच में गाजियाबाद से क्या सबूत हाथ लगे और क्या ढूंढ रही है, इस संबंध में किसी भी अधिकारी द्वारा कोई जानकारी नहीं दी गई है. सूत्रों की मानें तो स्वाट टीम रिश्वत मामले में नोएडा पुलिस को गाजियाबाद से कई अहम सुराग हाथ लगे हैं. जिसके आधार पर कहा जा रहा है कि आने वाले समय में बड़ी कार्रवाई हो सकती है.



