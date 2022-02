नई दिल्ली/नोएडाः नाेएडा से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुनील चौधरी (Samajwadi Party candidate Sunil Choudhary from Noida) दो बार नोएडा पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं. दाेनाें ही बार हार का सामना करना पड़ा. अब तीसरी बार चुनावी मैदान में हैं. जगह-जगह सभा करते समय वो भावुक हो जा रहे हैं. उनका एक वीडियो वायरल हाे (Video of SP candidate crying in Noida goes viral) रहा है जहां लोगों को संबोधित करते करते वह भावुक हाे जाते हैं और फूट-फूट कर रोने लगते हैं. Etv bharat वायरल वीडियाे की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है.

समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुनील चौधरी वायरल वीडियो में कह रहे हैं,

मैं नहीं चाहता कि अबकी बार मैं हार के जाऊं, अब हिम्मत नहीं है हारने की. बहुत हार चुका मैं, मैं दिल से कह देना चाहता हूं किसी को गोली मारनी है तो यहां छाती पर मार लेना पीठ में पीछे से मत मारना, पीछे से मरुंगा तो ये सोचूंगा किसने मारी है लेकिन सामने से मरुंगा तो कह सकूंगा कि अपनों से मरके आया हूं.

सपा प्रत्याशी जनसभा में फूट-फूटकर रो पड़े



आपको बता दें कि 2012 में पहली बार बनी नोएडा विधानसभा से पहले सपा प्रत्याशी भी सुनील चौधरी (Samajwadi Party candidate Sunil Choudhary from Noida) ही थे और दूसरे चुनाव 2017 में भी सपा ने इनको यहां से टिकट दिया था. दोनों बार इन्हें हार का सामना करना पड़ा है और फिर सपा ने इन्हें तीसरी बार नोएडा से अपना प्रत्याशी घोषित किया है. इसलिए इन्हें एक डर भी है कि अगर 2022 में ये सीट इन्होंने नही कब्जाई तो पार्टी और जनता से ये कैसे सामना करेंगे.

