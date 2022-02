नई दिल्ली/नोएडाः सचिन पायलट ने नाेएडा में चुनाव प्रचार के दाैरान कहा कि पांच राज्यों में चुनाव (UP Assembly Election 2022) है. इनमें से चार में कांग्रेस की सरकार बननी (Sachin Pilot said that Congress will form government in four states) तय है. उत्तर प्रदेश में भी भाजपा सत्ता से बाहर होगी. उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार पूरी तरह से फेल है. सरकार ने किसान आंदोलन के दौरान यह दिखा दिया कि वह किसानों की कितनी हितैषी है.

उन्होंने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों के साथ सरकार ने सौतेला व्यवहार किया है, जिसका मुंह तोड़ जवाब उन्हें मिलेगा. सचिन पायलट (Sachin Pilot campaigns in Noida) ने कहा कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के बीच आपसी तकरार चल रही है, जिसका खामियाजा उन्हें अपने आप ही भुगतना पड़ेगा. संसद में राहुल गांधी के दिए गये बयान सही बताते हुए सचिन पायलट ने कहा कि सरकार देश को दो हिस्सों में बांटने का काम कर रही है.

नाेएडा में सचिन पायलट.

सरकार की नीतियों और कार्यों से आज लोग पूरी तरह से ऊब चुके हैं. अब जनता परिवर्तन के मूड में है. कांग्रेस पार्टी इस बार उत्तर प्रदेश में मजबूती के साथ लड़ रही है. राहुल गांधी और प्रियंका गांधी द्वारा जिस तरह से जनता की आवाज उठाई जा रही है उसे हम और मजबूत करने का काम कर रहे हैं. आगे भी हम आम जनता की लड़ाई लड़ेंगे.



