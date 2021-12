नई दिल्ली/ग्रेटर नोएडा : ग्रेटर नोएडा के जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शिलान्यास के बाद अब फिल्म सिटी (Film City made in Greater Noida) के सपने को भी सरकार (UP government's dream project Film City) पूरा करने जा रही है. फिल्म सिटी प्रॉजेक्ट को अंतरराष्ट्रीय फिल्म सिटी बनाने की ओर एक और कदम बढ़ाया गया. यमुना प्राधिकरण के सेक्टर 21 में बनने वाली फिल्म सिटी (film city to be built in Sector 21 of Yamuna Authority) को लेकर प्री-बिड मीटिंग हुई. फिल्म सिटी के विकसित करने के लिए देश-विदेश की लगभग 20 से अधिक कंपनियों ने (Tender for Film City) बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया.

फिल्म सिटी का निर्माण पीपीपी मॉडल पर (Film City constructed in Noida on PPP Model) होना है. इसमें 17 हजार करोड़ रुपये का निवेश होगा और 50 हजार लोगों को रोजगार मिलने की उमीद है. परियोजना का पहला चरण 2024 में पूरा करने की उमीद है. मीटिंग में मशहूर फिल्म निर्माता-निर्देशक सुभाष घई, सीरियल निर्माता एकता कपूर की कंपनियों की ओर से भी विचार विमर्श किया गया. कंपनियों की तरफ से पूछा गया कि फिल्म सिटी के विकास में यमुना प्राधिकरण की क्या भूमिका होगी, इस निर्माण में तमाम तरह की अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने होंगे, इन्हें दिलाने में प्राधिकरण क्या कदम उठाएगा.

यमुना प्राधिकरण के सीईओ अरुणवीर सिंह ने बताया कि प्राधिकरण ने कंपनियों से 10 दिसंबर तक शंकाओं को सवालों के रूप में देने के लिए कहा है. सभी सवालों का जवाब शासन स्तर पर बनी समिति देगी. कंपनियों की शंकाओं का 15 दिन में समाधान किया जाएगा. जिसके बाद कंपनियों को बिड की तिथि बताई जाएगी. इसके बाद बिड के लिए लगभग दो सप्ताह का समय दिया जाएगा. फिल्म सिटी के लिए 23 नवंबर को वैश्विक निविदा निकाली (Tender for Film City) गई थी.

उत्तर प्रदेश सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट फिल्म सिटी को लेकर प्री-बिड हुई मीटिंग में 20 से अधिक कम्पनियों ने हिस्सा लिया. बैठक में कुछ कंपनियां ऑनलाइन, तो कुछ यमुना प्राधिकरण आकर शामिल हुईं. इस दौरान आईडीसी संजीव मित्तल, प्रमुख सचिव औद्योगिक अरविंद कुमार, यमुना प्राधिकरण के सीईओ डॉ. अरुण वीर सिंह, एसीईओ मोनिका रानी, रविंद्र सिंह, ओएसडी शैलेंद्र भाटिया, ओएसडी शैलेंद्र सिंह आदि मौजूद रहे.

शामिल होने वाली कंपनियों में इरोज इंटरनेशनल, बालाजी टेली फिल्मस, एलएंडटी, एआईडीए मैनेजमेंट, श्री हंस ग्रीन टेक्नोलॉजी, इंवेंटम टेक्नोलॉजी, श्री टीवी, ओरिएंट, गोदरेज, आयरन स्टोर प्राइवेट लिमिटेड, केईसी इंटरनेशनल लिमिटेड, अरर्नेस्ट एंड यंग, इमेजिनक्रोन इंफ्रा, ज्वाइंट रॉकेट मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, व्हिसलिंग वुड्स इंटरनेशनल (सुभाष घई की कंपनी), बीडीपी, जेट वर्क इंटरनेशनल, ट्यूलिप इंटरनेशनल, पापुल्स, ग्रीन विच स्टेट थी.

