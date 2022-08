नई दिल्ली/ग्रेटर नोएडा : नोएडा जिले के बीटा 2 थाना पुलिस (Beta 2 Police Station) ने रविवार रात मुठभेड़ के बाद चेन लुटेरे को पैर में गोली मारकर बदमाश को गिरफ्तार (Criminal Arrested After Firing) किया है. घायल बदमाश की पहचान गाजियाबाद के रहने वाले सोनू के रूप में हुई है. आरोपी बदमाश पर गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई (Gangster Act on Criminal Sonu) की जा चुकी है. गिरफ्तारी के बाद उसके कब्जे से अवैध तमंचा और चोरी की एक बाइक बरामद (Illegal Arm and a stolen Bike Recovered) हुई है.

इस बारे में जानकारी देते हुए नोएडा पुलिस के एडीसीपी विशाल पांडेय (Noida Police ADCP Vishal Pandey) ने बताया कि पकड़ा गया अपराधी राह चलती महिलाओं से सोने की चेन लूटने की घटना (Golden Chain Snatching) को अंजाम देता था. रविवार रात पुलिस एलजी चौक पर चेकिंग कर रही थी, तभी एक संदिग्ध बाइक पर आता हुआ दिखाई दिया. जब नोएडा पुलिस ने इसे रोकने का प्रयास किया तो आरोपी अपनी बाइक छोड़कर जगत फार्म की सर्विस रोड की ओर भागने लगा. इस दौरान बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी. पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लगी है. घायल बदमाश को इलाज के लिए जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है. घायल बदमाश के पास से एक अवैध तमंचा व चोरी की बाइक बरामद की गयी है.

वांछित सोनू के बारे में जानकारी देते हुए एडीसीपी विशाल पांडेय

बताया जा रहा है कि इस अपराधी पर पहले गैंगस्टर की कार्रवाई की जा चुकी है. यह शातिर बीटा-2 थाना क्षेत्र से 5 मुकदमों में वांछित था और कई दिनों से फरार चल रहा था. इसके साथ ही अन्य थानों से भी आरोपी बदमाश पर दर्जनों मामले दर्ज हैं. नोएडा पुलिस (Noida Police) उन सभी के बारे में जांच पड़ताल कर रही है ताकि उसके साथ काम करने वाले अन्य अपराधियों के बारे में जानकारी एकत्रित की जा सके.

