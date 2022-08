नई दिल्ली/नोएडा: थाना सेक्टर 63 नोएडा पुलिस ने चोरी करने के आराेप में पांच बदमाशाें काे गिरफ्तार किया है (Noida Sector 63 Police arrested five thieves). इनके कब्जे से चोरी के 22 लैपटाप और सात हजार आठ साै 10 रुपये बरामद हुए हैं. बरामद लैपटाप की कीमत लगभग छह लाख 50 हजार रुपये आंकी गयी है. पकड़े गए आरोपियाें ने बताया कि रेकी करने के बाद छुट्टी के दिनों में कंपनियों में चोरी की वारदात को अंजाम देते थे.



पुलिस ने बताया कि पकड़ाये आराेपियाें की पहचान विकास, वसीम अकरम, दानिश, आदिल और सुहेत के रूप में की गयी है. इन्हें 62 गोल चक्कर के पास सेक्टर 63 से गिरफ्तार किया गया है. अभियुक्तों के कब्जे से चोरी के 22 लैपटाप भिन्न-भिन्न कम्पनियों के तथा लैपटाप को बेचे गये रुपयों में से बचे हुये 7810 रुपये बरामद हुए हैं.

सेंट्रल जोन की एडीसीपी अंकिता शर्मा ने बताया कि सभी पकड़ाये बदमाश शातिर किस्म के हैं (Five miscreants arrested in Noida).

ये लाेग दिल्ली एनसीआर में रेकी करते. उसके बाद जिस दिन सार्वजनिक छुट्टी हाेती उस दिन कम्पनियों में चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे (theft in company on holiday in Noida). आराेपियाें का कहना था कि अवकाश वाले दिन आफिस में काेई नहीं हाेता. आसपास भी चहल पहल कम हाेती है, जिससे आसानी से वारदात काे अंजाम देते थे. वे लाेग कंपनियाें के इलेक्ट्रानिक सामान, लैपटाप, एलईडी आदि चोरी कर कबाड़ियों को बेचते थे. उनसे मिले रुपये से मौज मस्ती व अपने शौक पूरे करते थे. एनसीआर क्षेत्र में इनके द्वारा कम्पनियों में अवकाश के दौरान कई चोरी की घटनाओ को अंजाम दिया गया.