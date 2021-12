नई दिल्ली/ नोएडा : गैंगस्टर एक्ट के आरोपियों के खिलाफ गौतमबुद्ध नगर कमिश्नरी में पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह की विशेष न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश पर पांच माफिया की चल और अचल संपत्ति को पुलिस द्वारा कुर्क किया गया. पुलिस ने जिन संपत्तियों (Mafia property attached in Noida) को कुर्क किया है, उसकी कीमत करीब दाे करोड़ रुपये बताई जा रही है. कुर्क की गई संपत्ति में मकान और वाहन शामिल (Action against accused of gangster act in Noida) हैं.

विशेष न्यायालय पुलिस आयुक्त गौतमबुद्धनगर द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में थाना जारचा पुलिस ने गैंगस्टर अधिनियम थाना दादरी गौतमबुद्धनगर में अभियुक्त रमेश उर्फ वन्टी, निवासी ग्राम नूसरताबाद खडखडी गाजियाबाद की एक मोटरसाइकिल और थाना दादरी में इमरान, निवासी मुनीम वाली गली का एक आवासीय मकान, जिसकी कीमत करीब 30 लाख रुपये आंकी गयी काे कुर्क किया गया. दूसरी कुर्की की कार्रवाई पुलिस आयुक्त न्यायालय गौतमबुद्धनगर द्वारा अभियुक्त नवीन भाटी, भाटी निवासी रामपुर माजरा व प्रवीन भाटी निवासी रामपुर माजरा के यहां की गयी. एक अन्य आराेपी विनोद कुमार, ढिकौली की गयी.

पुलिस की कार्रवाई.



माफिया के खिलाफ की गई कार्रवाई के संबंध में ज्वाइंट सीपी कानून व्यवस्था लव कुमार का कहना है कि पूर्व में भी माफिया के खिलाफ कार्रवाई की गई थी. करोड़ों की चल और अचल संपत्ति को कुर्क किया गया था. इसके साथ ही जनपद में अपराधों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से अपराधियों के विरुद्ध आगे भी इसी प्रकार की कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी.

