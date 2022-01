नई दिल्ली/नोएडा: ग्रेटर नोएडा के थाना दनकौर पुलिस ने एक टैक्सी ड्राइवर को गिरफ्तार (Dankaur police arrested a taxi driver for murder) किया है. आराेप है कि उसने यमुना एक्सप्रेस वे पर सवारी को गाड़ी में खराबी आने की बात कहकर उतारा फिर तेज रफ्तार आ रहे वाहनों के बीच धक्का दे दिया. घायल सवारी का सामान लूट (murder for robbery in Noida)कर मौके से फरार हो गया. दुर्घटना की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

ग्रेटर नोएडा के एडीजीपी विशाल पांडे ने बताया कि बीते सात नवंबर को इंदिरापुरम गाजियाबाद में रहने वाले उत्कर्ष सिंह ने राकेश की टैक्सी को मथुरा से गाजियाबाद के लिए बुक किया था. राकेश कुमार जब उत्कर्ष काे गाजियाबाद लेकर आ रहा था उसी दौरान उसने योजनाबद्ध तरीके जेवर टोल प्लाजा पार करने के बाद एक सुनसान जगह पर गाड़ी खराब होने का बहाना बनाकर उत्कर्ष को नीचे उतार दिया. यमुना एक्सप्रेस वे पर गुजर रहे तेज रफ्तार वाहनों के बीच उस को धक्का दे दिया. टैक्सी और उत्कर्ष सिंह का सामान लेकर वहां से भाग गया.

एडिशनल डीसीपी ने बताया कि आठ नवंबर को थाना दनकौर में एक राहगीर ने सूचना दी कि एक अज्ञात घायल अवस्था में यमुना एक्सप्रेस वे पर पड़ा है. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायल को जेवर के कैलाश हॉस्पिटल में भर्ती कराया. जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. तफ्तीश के दौरान पुलिस को पता चला कि यह दुर्घटना का मामला नहीं है बल्कि लूट के लिए की गई हत्या का मामला है.

क्या बाेले पुलिस अधिकारी.

इसके बाद पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए अपने मुखबिर तंत्र को सक्रिय कर दिया. बुधवार काे एक मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने आरोपी राकेश (Taxi driver accused of murder arrested in Noida) को गलगोटिया यूनिवर्सिटी के तिराहे के पास से गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही लूटा हुआ सामान बरामद कर लिया है. उसे जेल भेज दिया गया है.