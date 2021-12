नई दिल्ली/नोएडा: नोएडा के सेक्टर 36 स्थित साइबर क्राइम थाना (Cyber crime in Noida )पुलिस ने चार लोगों को गिरफ्तार (Four cyber thugs arrested in Noida ) किया है. ये प्रमोशनल एसएमएस को एडिट करके लुभावना कंटेंट बनाकर चीटिंग मटेरियल (fraud by sms in noida) डालकर लिंक के माध्यम से निजी डेटा एकत्र कर लाेगाें के साथ धोखाधड़ी कर रहे थे. इनके पास से पुलिस ने दो लैपटॉप और सात मोबाइल बरामद किया है.





नोएडा के साइबर क्राइम थाने पर मोहित गोयल ने लिखित तहरीर दी गई कि बल्क मैसेज प्रमोशन के लिए मेरे कंपनी द्वारा arivali digital media pvt ltd को कार्य दिया गया था. परंतु कंपनी ने मैसेज को एडिट कर चीटिंग मटेरियल डालकर लोगों के साथ छल किया है. जिस पर साइबरक्राइम थाना द्वारा धारा 420, 467 ,468, 471, 120 बी, 506 आईपीसी और 66c, 66d आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया.

मामले में साइबर क्राइम थाना पुलिस ने बीटेक और सीएस किए हुए कानपुर निवासी अभिनय, एमसीए किए हुए बिहार के अवनीश कुमार ओझा, बीटेक और सीएस किए हुए जौनपुर के प्रशांत कुमार पांडेय और बीएससी किए हुए बिहार के अभिषेक कुमार को गिरफ्तार किया है. साइबर अपराध करने वाले चाराें आरोपियों की गिरफ्तारी के संबंध में थाना सेक्टर 36 साइबर क्राइम प्रभारी रीता यादव ने बताया कि पूछताछ में आरोपियों ने कंपनियों द्वारा बल्क एसएमएस के माध्यम से प्रमोशन कर कार्य कंपनी को दिया गया था. कंपनियों द्वारा दिए गए मैसेज को एडिट करके लुभावना बनाकर लिंक डाल कर बल्क में मैसेज भेज जाता था.

अधिक प्रमोशनल मैसेज को क्लिक कराने के लालच में ये लोग डीएलटी से अप्रूव कन्टेंट में भी छेड़छाड़ कर धोखाधड़ी करके लाखों लोगों को भेजते थे. आम लोगों द्वारा लुभावने कंटेंट पर दिए गए लिंक पर क्लिक अथवा निजी डेटा भरकर सबमिट करते थे, जिसके द्वारा कंपनियों को डाटा बेचकर धन अर्जित किया जाता था. अब तक लगभग डेढ़ करोड़ sms एडिट करके कमीशन के रूप में 10 से 11 लाख रुपये उगाही किये हैं.

