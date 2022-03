नई दिल्ली/नोएडा : राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे गौतमबुद्ध नगर जिले में कोरोना की तीसरी लहर (third wave of corona in noida) में कोरोना संक्रमण अब थमने लगा है. बीते 24 घंटे में 24 नए संक्रमित मरीज मिले हैं. जिले में इसके बाद अब कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 98 हजार 255 हो गई है. इनमें 192 सक्रिय संक्रमित भी शामिल हैं. वहीं 48 संक्रमित कोरोना से स्वस्थ हुए हैं. कोरोना से स्वस्थ होने वालों की तादाद 97 हजार 573 हो गई है. नोएडा में अब तक 98,255 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं.



जिले में तीसरी लहर के दौरान 30 लोगों की मौत हुई है. स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि संक्रमण से जिले में संक्रमित मरीजों का इलाज नोएडा कोविड अस्पताल, जिम्स और जेपी अस्पताल में चल रहा है, जिनकी मौत हुई है वो संक्रमित पहले उच्च रक्त-चाप, मधुमेह व अन्य संबंधित बीमारियों से ग्रसित थे. मरने वालों में 11 साल की बच्ची से लेकर 90 वर्ष तक के बुजुर्ग भी शामिल हैं. संक्रमण से मरने वालों में कुछ ने ही कोरोना रोधी टीके की दोनों डोज लगवाई थी. जनपद में अब तक 19 लाख 82 हजार 645 लोगों का सैम्पल लेकर कोरोना की जांच की जा चुकी है. 192 लोग अब भी ऐसे हैं, जो कोरोना से संक्रमित हैं. वहीं अब तक 490 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है.

डॉक्टर सुनील शर्मा मुख्य चिकित्सा अधिकारी का कहना है कि होम आइसोलेशन में संक्रमितों के घर पर कोरोना किट पहुंचाने के साथ ही इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम से फोन करके स्वास्थ्य का हाल जाना जा रहा है. मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. सुनील शर्मा का कहना है कि कोरोनारोधी टीका संक्रमण के प्रभाव को कम करता है. संक्रमित होने के बाद भी हल्के लक्षण दिखते हैं. इसलिए लोगों को चाहिए कि टीका जरूर लगवाएं. उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग के साथ ही सभी प्रशासनिक विभागों और आम जनता के सहयोग के चलते ज़िले में कोरोना संक्रमित लोगों की तादाद 200 के अंदर आ गई है, जो जिले के लिए बहुत बड़ी काफी राहत की बात.

