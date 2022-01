नई दिल्ली/नोएडाः ग्रेटर नोएडा के दनकौर थाना क्षेत्र के कस्बा दनकौर स्थित एक रेस्टोरेंट में उस समय हड़कंप मच गया जब शराब के नशे में धुत कुछ दबंग वहां खाना खाने आए. किसी बात को लेकर वहां बहस हुई, उसके बाद का वाकया कुछ ऐसा हुआ कि दबंगों ने वहां जमकर तोड़फोड़ (Fight in Noida restaurant) की. साथ ही वहां के कर्मचारियों के साथ मारपीट भी की गई. दबंगों द्वारा रेस्टोरेंट में की गयी मारपीट वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो (Violence in Dankaur's restaurant on CCTV) गई.

सीसीटीवी के आधार पर पीड़ित ने थाने में दबंगों के खिलाफ लिखित तहरीर दी है. पीड़ित द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी. रेस्टोरेंट में हुई मारपीट के संबंध में दनकौर के थाना प्रभारी सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि मारपीट करने वाले युवक के बारे में बताया गया कि वे लाेग शराब के नशे में थे.

रेस्टाेरेंट में ताेड़फाेड़.

खाना खाने को लेकर रेस्टोरेंट कर्मचारियों और युवकों में बहस हुई थी, जिसके बाद मारपीट की. सीसीटीवी और पीड़ित द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर मामला दर्ज करते हुए आरोपियों की तलाश की जा रही है, जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा.