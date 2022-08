नई दिल्ली/नोएडा: उत्तर प्रदेश के पूर्व डीआईजी आरपी सिंह ने नोएडा के सेक्टर 36 स्थित साइबर क्राइम थाने में 22 जून ठगी से संबंधित मुकदमा दर्ज कराया था. साइबर क्राइम थाना पुलिस ने इस मामले में जांच करते हुए ब्रिटिश महिला बनकर फेसबुक पर दोस्ती करके कस्टम ड्यूटी के नाम पर ब्लैकमेल और आरबीआई एक्सचेंज ऑफिसर , जीएसटी क्लीयरेंस चार्ज के नाम पर आठ लाख 17 हजार रुपये की ठगी करने के आराेप में नाइजीरियन मूल के एक व्यक्ति को दिल्ली के संगम विहार से गिरफ्तार किया है (Nigerian arrested for cheating former UP DIG).





नोएडा के थाना साइबर क्राइम सेक्टर 36 पर लखनऊ के रहने वाले और पूर्व डीआईजी राम प्रताप सिंह ने 22 जून को तहरीर दी. आराेप लगाया कि जीनथ नामक ब्रिटिश महिला द्वारा फेसबुक के माध्यम से दोस्ती करके डेढ़ करोड़ रुपए की करेंसी के साथ लखनऊ आने व एयरपोर्ट पर पकड़े जाने की बात बता कर कस्टम, आरबीआई एक्सचेंज, जीएसटी क्लीयरेंस ऑफिसर बन कर आठ लाख 17 हजार की ठगी कर ली (Former UP DIG cheated on social media). साइबर क्राइम थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू की. दिल्ली के संगम विहार से chibuzo Christine mbagwu नामक शख्स को गिरफ्तार किया.

पूर्व डीआईजी के साथ ठगी करने वाला नाइजीरियन गिरफ्तार

उसके पास से एक लैपटॉप, 13 मोबाइल और सिम, एक पासपोर्ट, जीएसटी, आरबीआई संबंधित फर्जी दस्तावेज, एक वाईफाई डोंगल बरामद हुआ है. पूर्व डीआईजी के साथ हुई ठगी के संबंध में हुई गिरफ्तार पर ज्यादा जानकारी देते हुए साइबर क्राइम थाना प्रभारी रीता यादव ने बताया कि आरोपी ने पूछताछ में बताया कि फेसबुक पर जीनथ व अन्य नामों से फेक प्रोफाइल बनाकर भारतीय पुरुषों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता था. उसके बाद महंगे गिफ्ट व विदेशी करेंसी भेजने के नाम पर फर्जी पार्सल स्लिप व अन्य फर्जी बिल बनाकर उनको विश्वास में लिया जाता है.

गिफ्ट पर कस्टम ड्यूटी और जीएसटी के नाम पर किराए के बैंक खातों में पैसे जमा कराकर एटीएम के माध्यम से पैसे निकाल लेता था. पैसों को अपने परिजनों को नाइजीरिया में इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर के माध्यम से भेज देते था. इस प्रकार अभी तक लगभग डेढ़ सौ लोगों से 15 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी किया जाना का मामला सामने आया है.