नई दिल्ली/नोएडा : राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा में कोविड-19 संक्रमितों की संख्या (corona cases in noida) पिछले दो दिनों में 1000 से कम हुई है. रविवार को प्रशासन की जारी रिपोर्ट के अनुसार (corona report of noida) , विगत 24 घंटे के अंदर गौतमबुद्ध नगर जनपद में 969 कोरोना के नए संक्रमित केस सामने आए हैं. वहीं 24 घंटे के अंदर 1675 लोग कोरोना वायरस (Recovered corona cases in noida) को मात देकर ठीक हुए हैं. नए साल की शुरुआत से लेकर अब तक देखा जाए तो दूसरी बार कोरोना के संक्रमितों की संख्या हजार के अंदर आई है. पिछले 24 घंटे के अंदर गौतमबुद्ध नगर जनपद में तो कोरोना से संक्रमित एक की मौत भी हुई है.



कोविड-19 महामारी को लेकर गौतमबुद्ध नगर स्वास्थ्य विभाग ने रविवार को रिपोर्ट जारी की, जिसमें बताया गया कि विगत 24 घंटे के अंदर 969 कोरोना के नए संक्रमित केस सामने आए हैं. 1675 लोग कोरोना को मात देकर ठीक हुए हैं. अब तक ठीक होने वालों की संख्या 82,879 हो गई है. वहीं 6898 लोग अब भी ऐसे हैं, जो कोरोना संक्रमित हैं और उनका विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है. इसके साथ ही देखा जाए तो मरने वालों की संख्या जनपद में 470 पहुंच गई है. अब तक कोरोना से संक्रमित होने वालों की संख्या 90,258 पहुंच गई है.