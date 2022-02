नई दिल्ली/नोएडाः नोएडा विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी पंकज सिंह के समर्थन में बुधवार काे डोर टू डोर जाकर वोट मांगने पार्टी के स्टार प्रचारक और सांसद मनोज तिवारी (Manoj Tiwari arrived in Noida to campaign) पहुंचे. सेक्टर 16 की झुग्गी झोपड़ी में कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया, मगर वहां के लोगों ने उनका जमकर विरोध (Manoj Tiwari's protest in Noida's slum) किया.

लोगों का आरोप था कि पांच सालों में एक बार भी बीजेपी का कोई नेता नहीं आया. कोरोना काल में लोगों का हाल जानने की जहमत किसी ने नहीं उठाई. लोगों का यह भी आरोप था कि चुनाव के दौरान नेताओं को उनकी याद आती है. राशन से लेकर बिजली तक की समस्याओं को लोगों ने मनोज तिवारी के समक्ष रखा. लोगों के विराेध काे देखते हुए मनोज तिवारी सेक्टर 16 की झुग्गी झोपड़ी में प्रचार छाेड़कर सेक्टर 17 की झुग्गी झोपड़ी में प्रचार करने चले गए.

मनोज तिवारी को विरोध का सामना करना पड़ा.

मनोज तिवारी ने दावा किया कि बंपर जीत (BJP candidate from Noida Pankaj Singh) के साथ बीजेपी सरकार बनाएगी. विरोध करने वालों के संबंध में उनका कहना था कि आम आदमी पार्टी के लोग बीच में घुस गए थे और विरोध कर रहे थे. सभी को पता है.