नई दिल्ली/नोएडा: नोएडा में चुनाव आचार संहिता लगने के बाद से पुलिस चेकिंग अभियान (Police Checking Campaign in Noida) बढ़ गया है. हर तरफ पुलिस के जवान मुस्तैद दिख रहे हैं. सभी थाना क्षेत्रों में पुलिस बल के साथ बड़ी संख्या में बीएसएफ के जवान मार्च कर रहे हैं. हर संदिग्ध व्यक्ति और वाहन को चेक किया जा रहा है. पुलिस के इस चेकिंग अभियान के बीच कुछ बदमाशाें ने एनटीपीसी, चेन्नई के एजीएम के घर में मां-बेटी को बंधक बनाकर लूटपाट करने के (looted at house of AGM NTPC Chennai in Noida) बाद फरार हाे गये.



नोएडा के थाना फेस तीन क्षेत्रांतर्गत सेक्टर 70 में एजीएम का मकान है. बताया जाता है कि तीन बदमाशों ने लूट की घटना काे अंजाम दिया है. ज्वेलरी व अन्य कीमती सामान लूटने की बात सामने आई है. जानकारी के अनुसार AGM चेन्नई में रहते हैं. यहां घर की देखरेख के लिए काेई रिश्तेदार रह रहा है. घटना की जानकारी होने पर आला अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए.एडीसीपी सेंट्रल ने थाना प्रभारी फेस तीन की मौजूदगी में घटनास्थल का निरीक्षण किया. सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं, जिसके आधार पर दाे बदमाशों द्वारा घटना को अंजाम देना प्रतीत हो रहा है.

नोएडा में लाखों की लूट.

इसे भी पढ़ेंः झपटमारों के खिलाफ विशेष अभियान, पकड़े गए तीन शातिर झपटमार

बदमाशाें काे पकड़ने के लिए पुलिस टीम लगा दी गई है. जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा. सेंट्रल जोन के एडिशनल डीसीपी इलामारन जी ने बताया कि सीसीटीवी में दो बदमाश दिखाई दे रहे हैं, जो घर के अंदर घुसे हैं और वारदात को अंजाम दिया है. कितने की लूट हुई है इसका आंकलन अभी नहीं लग पाया है. घर के लोगों द्वारा इस संबंध में सूची तैयार कर रहे हैं.



ऐसी ही जरूरी और विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत एप