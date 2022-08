नई दिल्ली/ ग्रेटर नोएडा: वैसे तो जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण के जन्म लेने की खुशी में सारा देश जश्न मना रहा था, लेकिन ग्रेटर नोएडा इलाके से लापता कृष्ण के माता पिता के लिए जन्माष्टमी का दिन काफी कष्टकारी रहा. ग्रेटर नोएडा इलाके में घर से दुकान पर दूध लेने गया एक 14 वर्षीय बच्चा लापता (Krishna Missing from the Greater Noida) हो गया. परेशान माता पिता ने मामले में पुलिस से शिकायत की है और अपने लापता बच्चे को खोजने में नोएडा पुलिस (Child Missing From Greater Noida) से मदद मांगी है. यह मामला ग्रेटर नोएडा के बीटा थाना क्षेत्र के सेक्टर सिग्मा-2 इलाके (Sigma-2 Area of ​​Beta Police Station of ​​Greater Noida) का बताया जा रहा है.

इस बारे में जानकारी देते हुए पिता मोहन राय ने बताया कि उनके लापता बच्चे का नाम कृष्ण है. उसको उसकी मां ने सबेरे साढ़े 6 बजे 500 रुपए देकर दूध लेने के लिए पास की दुकान पर भेजा था. जब वह एक घंटे से अधिक समय तक घर वापस घर नहीं लौटा तो वह बाहर निकल कर लगभग एक घंटे तक आसापस में खोजने का प्रयास किया. जब बच्चा नहीं मिला तो उन्होंने 112 नंबर पर फोन करके पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंचे पुलिस के जवान ने बच्चे के बारे में जानकारी व फोटो लेकर परिजनों से दिनभर खोजने के लिए कहा. इसके साथ ही शाम को 3 से 4 बजे के बीच थाना बीटा-2 जाकर अपनी रिपोर्ट लिखा देना.

इसके बाद से बेटे की खोज करके पिता मोहन राय परेशान है. जन्माष्टमी के दिन कृष्ण के लापता होने से परिजन निराश है और माता पिता थाने के चक्कर लगा रहे हैं. फिलहाल पुलिस का कहना है कि बच्चे के लापता होने की शिकायत लेकर जांच शुरू कर दी है. इसके लिए उसके आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की मदद ली जा रही है. जल्द ही बच्चे के बारे में पता लगा लिया जाएगा.

