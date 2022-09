नई दिल्ली: ग्रेटर नोएडा में वर्ल्ड डेयरी समिट होने जा रहा है (World Dairy Summit in Greater Noida). प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे (PM will participate in World Dairy Summit). प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर तैयारियां का जायजा लेने उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य गुरुवार काे ग्रेटर नोएडा के एक्सपो मार्ट पहुंचे. यहां उन्होंने जमकर समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर हमला बोला. सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव का स्वास्थ्य बहुत खराब है. उन्हें स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए. उनके 100 से अधिक विधायक उनके साथ नहीं है.

हम लोग अभी उन्हें साथ लेना नहीं चाहते इसीलिए सपा में दिखाई देते हैं. सपा समाप्तवादी पार्टी है. गुंडे, अपराधी, माफिया और दंगाइयों की पार्टी है. जैसे राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं और कांग्रेसियों की कांग्रेस छोड़ो यात्रा चल रही है. वैसे ही अखिलेश यादव को भी स्वपन आ रहा है. अब सत्ता उनके नसीब में नहीं है. भारतीय जनता पार्टी सभी को बड़ा बनने का मौका देती है. मुझे दूसरी बार उप मुख्यमंत्री बनाया गया है. 2024 में उत्तर प्रदेश में भाजपा लोकसभा की 80 में से 80 सीटें जीतेगी.

ग्रेटर नोएडा में 12 से 15 सितंबर तक वर्ल्ड डेयरी समिट का आयोजन होने जा रहा है. इंडिया एक्सपो मार्ट में कार्यक्रम का आयोजन होगा. इससे पहले 1974 में वर्ल्ड डेयरी समिट भारत में आयोजित किया गया था. अब उसके करीब 48 वर्ष बाद डेयरी समिट का आयोजन हिंदुस्तान में होने जा रहा है. समिट में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे. इस कार्यक्रम में विदेशों से भी काफी पहुंचेंगे.





कार्यक्रम का आयोजन इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन कर रहा है. कार्यक्रम के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 सितंबर की सुबह 10:20 बजे एक्सपो मार्ट स्थित हेलीपैड पर पहुंचेंगे. बताया जा रहा है कि उसके बाद वह सुबह 10:30 से 11:45 तक वर्ल्ड डेरी समिट को संबोधित करेंगे और 12:00 बजे हेलीकॉप्टर से वापस दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ग्रेटर नोएडा आगमन से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ 11 सितंबर को ग्रेटर नोएडा आएंगे (Yogi Adityanath will come to Greater Noida). वह 12 सितंबर की सुबह प्रधानमंत्री का इंडिया एक्सपो मार्ट में स्वागत भी करेंगे.

