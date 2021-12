नई दिल्ली/नोएडा : उत्तर प्रदेश के शो विंडो कहे जाने वाले नोएडा शहर में दिन प्रतिदिन कोविड-19 महामारी के मरीजों की संख्या बढ़ती (increasing cases of corona in noida) जा रही है. सोमवार को जारी आंकड़ों के हिसाब से नोएडा कोरोना संक्रमण के मामले में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है. इससे पहले दूसरे स्थान पर था. पहले स्थान पर लखनऊ और दूसरे पर गाजियाबाद जिले हैं. पिछले 24 घंटे के अंदर जनपद में कोरोना के पांच नए केस सामने आए हैं. वहीं चार लोग विभिन्न अस्पतालों से डिस्चार्ज भी हुए हैं. 50 से अधिक अभी ऐसे लोग हैं, जो कोविड-19 महामारी से संक्रमित हैं और उनका विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है.





गौतमबुद्ध नगर जिले में अब तक डिस्चार्ज होने वालों की संख्या (number of corona discharge patient in noida) 63008 हो गई है. जनपद के लिए राहत की बात यह है कि 24 घंटे के अंदर किसी की भी कोरोना से मौत नहीं हुई है, पर अब तक मरने वालों की संख्या 468 पहुंच गई है. जिले के विभिन्न अस्पतालों में अब भी 56 लोग ऐसे हैं, जो कोरोना महामारी से संक्रमित हैं और उनका इलाज चल रहा है.







जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग के साथ ही, प्राधिकरण और पुलिस विभाग की तरफ से काफी सहयोग महामारी को दूर भगाने में मिल रहा है. इसके साथ ही नाइट कर्फ्यू और धारा 144 के चलते संक्रमित होने वाले मरीजों की संख्या में कमी आ रही है. आने वाले समय में संक्रमित मरीजों की संख्या शून्य पर पहुंचेगी. डॉक्टर सुनील शर्मा, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गौतमबुद्ध नगर



