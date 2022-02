नई दिल्ली/नोएडा: नोएडा को लेकर राजनीतिक गलियारे में एक धारणा बनी हुई है कि जो नोएडा या गौतमबुद्धनगर जाएगा वह सत्ता में नहीं रहेगा. ऐसा पूर्व में देखने को मिला था. मायावती और अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे ताे उनके साथ ऐसा दुर्याेग हुआ था. जिसके बाद से सत्ता में काबिज लाेग यहां आने से कतराने लगे थे. हालांकि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनने से पहले और बाद में कई बार नोएडा आकर इस मिथ काे ताेड़ चुके हैं. प्रधानमंत्री भी कई बार नोएडा आए हैं.

चुनावी सरगर्मियों (UP Assembly Election 2022) के बीच लंबे समय से गौतमबुद्धनगर जनपद में नहीं आए सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव गुरुवार काे नोएडा पहुंच रहे (Akhilesh Yadav is coming to Noida) हैं. कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जनपद में आने और सत्ता गंवाने की बात को भूलते हुए गुरुवार को आने का कार्यक्रम प्रस्तावित हुआ है. सबसे पहले वे ग्रेटर नोएडा के दादरी क्षेत्र में सपा और आरएलडी समर्थित प्रत्याशी के समर्थन में जनसंपर्क करेंगे, इसके बाद सभा काे संबाेधित करेंगे.

सपा प्रमुख का कार्यक्रम.

इसे भी पढ़ेंः नोएडा की झुग्गी में जब मांगा गया मनोज तिवारी से हिसाब तो बदल दिया रास्ता

इसके बाद नोएडा पहुंचेंगे और यहां पर प्रत्याशी सुनील चौधरी के समर्थन में डोर टू डोर लोगों से मिलने का कार्यक्रम है. नोएडा आने से पूर्व अखिलेश यादव बुलंदशहर में चुनाव प्रचार करेंगे. योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जितनी बार नोएडा आये हर बार उन्हाेंने कहा गया कि नोएडा आने से सत्ता चली जाती है, पर इस मान्यता को हम गलत साबित करके दिखा रहे हैं. इस बात को लेकर अन्य राजनीतिक पार्टियों के ऊपर तंज भी कसा था.