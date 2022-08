नई दिल्ली/गाजियाबाद: लोनी में महिलाओं के बीच जमकर लाठी-डंडे चले Sticks and sticks went fiercely between women और एक-दूसरे को जमकर पीटा. मारपीट में एक महिला लहूलुहान भी हो गई. इससे जुड़ा वीडियो सामने आया है. बताया जा रहा है कि घर के बाहर पानी फेंकने को लेकर विवाद शुरू हुआ, जो मारपीट में बदल गया. घटना लोनी के प्रेम नगर इलाके का है. तस्वीरों में दिखाई दे रहा है कि घर के दरवाजे पर कुछ महिलाएं हैं. दरवाजे के बाहर की तरफ से घर के अंदर दाखिल हुईं और मारपीट शुरू हो गई.

घर के अंदर चार महिलाएं हैं, जो डंडे चला रही हैं और कुछ महिलाओं को बाहर निकाला जा रहा है. घर के अंदर की तरफ से डंडे मार रही, एक महिला को उसके पीछे खड़ी महिला भी डंडा मार रही है. बताया जा रहा है कि इसमें एक बुजुर्ग महिला के सिर पर चोट लगी है. इसे लहूलुहान हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है. दूसरी महिला के भी चेहरे और हाथ पर चोट आई है.

वायरल वीडियो

वायरल वीडियो viral video पुलिस के हाथ लग चुका है. पुलिस मामले में जांच की बात कह रही है. बताया जा रहा है कि झगड़ा किराए पर रहने वाले दो महिलाओं के पक्षों के बीच हुआ था. इसमें आरोप है कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के घर के बाहर पानी फेंक दिया था. इसी बात पर झगड़ा शुरू हुआ और फिर यह मामूली विवाद महिलाओं के बीच हुई डंडे बाजी में बदल गया. महिलाओं की इस फाइट को देखकर लोग उस पर जमकर कमेंट कर रहे हैं.

