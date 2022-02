नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद में फेसबुक पर दोस्ती करके पुरुषों को जाल में फंसा कर फर्जी मुकदमे की धमकी देकर ब्लैकमेल करने वाली युवती को पुलिस ने गिरफ्तार (Woman arrested for blackmailing in Ghaziabad) किया है. युवती के कई नाम हैं. लोग उसे अलग-अलग नामों से जानते हैं. उसकी उम्र करीब 30 वर्ष है. पिछले लंबे समय से यह पुरुषों को प्रेम जाल में फंसाकर उनसे रुपया ऐंठ रही थी.



थाना साहिबाबाद पुलिस ने लाजपत नगर कॉलोनी से आराेपी महिला काे गिरफ्तार (Woman arrested for blackmailing in Ghaziabad) किया है. पुलिस के मुताबिक युवती काफी शातिर है. फेसबुक पर नए नए युवकों को जाल में फंसाने के तरीके तलाशती रहती है. पहले वह फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती है और दोस्ती हो जाने पर बातचीत का दौर आगे बढ़ता है. इसके बाद बात को शादी तक ले जाती है. जैसे ही युवती को लगता है कि शिकार अब फंस गया है, तो वह उसके मैसेज के स्क्रीनशॉट वायरल करने की धमकी देकर उसे ब्लैकमेल (ghaziabad facebook friend blackmailing) करने लगती है. पुलिस के मुताबिक कुछ युवकों से इस शातिर महिला ने शादी तक की है, झूठे मुकदमे में फंसाने के नाम पर उनसे रकम ऐंठी है.



पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी हुई है, कि अब तक इसने कितने लोगों को शिकार बनाया है. उसके बैंक अकाउंट चेक किए जा रहे हैं. इसके अलावा उसके फर्जी फेसबुक अकाउंट भी पुलिस खंगाल रही है. पुलिस को जानकारी मिली है कि कई युवक लोक लाज के डर से पुलिस के पास नहीं गए. पुलिस को उम्मीद है कि ऐसे लोगों के फोन नंबर या तो उसके मोबाइल फोन से मिलेंगे,या फिर ज्योति के फर्जी फेसबुक अकाउंट के मैसेंजर से भी ऐसे युवकों की डिटेल हासिल की जा सकती है.

