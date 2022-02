नई दिल्ली/गाजियाबाद : यूपी विधानसभा चुनाव (UP Assemble Election 2022) के प्रथम चरण में जनपद गाजियाबाद में 10 फरवरी को वोटिंग (Voting in Ghaziabad) होनी है. ऐसे में विभिन्न पार्टियों के प्रत्याशी अपनी जीत सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अपने-अपने क्षेत्रों में डोर टू डोर कंपैन (door to door campaign) कर जनता तक अपनी पार्टियों की नीतियां पहुंचा रहे हैं. लेकिन जनता मौजूदा विधायक के कार्यकाल को किस तरीके से देखती हैं और विधानसभा चुनाव में किन मुद्दों को लेकर वोट करेगी. इसको जानने के लिए ईटीवी भारत ने मुरादनगर ब्लॉक के ढिढ़ार गांव में ग्रामीणों की राय जानी.



ग्रामीण लोकेंद्र ने बताया कि गांव में राष्ट्रीय लोक दल के पक्ष में माहौल है. क्योंकि मौजूदा भाजपा विधायक ने उनके यहां कोई भी विकास का कार्य नहीं कराया है. बीते दिनों पहले हुई बरसात से उनके खेतों में पानी भर गया था. इसकी निकासी के लिए विधायक ने न ही कोई मशीन मंगाई और न ही नालों की साफ सफाई कराई थी. इस समस्या से समाधान के लिए वह विधायक के पास भी गए थे. लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई. इसकी वजह से उनकी मुंजी, धान और गन्ने की फसल नष्ट हो गई. इससे किसानों का लाखों का नुकसान हुआ. आर्थिक सहायता के लिए उन्होंने तमाम प्रशासनिक अधिकारियों को चिट्ठी लिखी. लेकिन उनको कोई राहत नहीं मिली. वहीं दूसरी ओर खेतों में हालात अभी भी जस के तस बनी हुई है.

चुनाव पर ग्रामीणों की राय

ग्रामीणों का आरोप है कि मौजूदा भाजपा विधायक अजीत पाल त्यागी ने विकास कार्यों में भेदभाव किया है. उनके गांव में विधायक ने एक भी सड़क का निर्माण नहीं करवाया. अगर भाजपा सरकार की बात की जाए तो उनकी सरकार से बिल्कुल भी नाराजगी नहीं है. भाजपा सरकार को वह अच्छा मानते हैं. लेकिन वर्तमान विधायक और भाजपा प्रत्याशी अजीत पाल त्यागी को लेकर उनके मन में नाराजगी है.

आवारा पशु से परेशान किसान

पहली बार मतदान करने वाले युवा वोटर का कहना है कि वह चाहते हैं कि सरकार अधिक से अधिक रोजगार पैदा करे. काफी लंबे समय से आर्मी की भर्ती नहीं निकल रही है. एयर फोर्स की भर्ती को भी पीछे कर दिया गया है. सरकार को इन भर्तियों को जल्दी निकालकर युवाओं को रोजगार देना चाहिए.