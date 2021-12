नई दिल्ली/गाजियाबादः गाजियाबाद में इन दिनाें एक वीडियो वायरल (video viral in ghaziabad) हाे रहा है. वीडियो में दिखाई दे रहा है कि दूल्हा और दुल्हन गाड़ी में बैठने जा रहे होते हैं. परिवार के अन्य सदस्य भी पास में खड़ा होते हैं. इस बीच दूल्हा पिस्टल निकालता है और हवा में फायरिंग (Harsh firing in Ghaziabad) शुरू कर देता है. दुल्हन डर जाती है और कहती है कि पिस्टल का मुंह ऊपर की तरफ ही रखना. हालांकि वह इस दौरान मुस्कुराती रहती है.

बताया जा रहा है कि दुल्हन को खुश करने के लिए ही दूल्हे ने फायरिंग की थी. लेकिन अगर यह गोली किसी को लग जाती तो यहां बड़ा हादसा हो सकता था. हर्ष फायरिंग पर रोक के बावजूद इस तरह के मामले लगातार सामने आ रहे हैं. वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर दूल्हे के खिलाफ (Demand for action against the groom in Ghaziabad) कार्रवाई की मांग हो रही है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वीडियो की सत्यता परखी जा रही है.

देखें वीडियाें में दूल्हा कैसे फायरिंग कर रहा है.

वहीं मामले की जांच-पड़ताल की जा रही है. अभी तक की जानकारी के मुताबिक, युवक गाजियाबाद के ही प्रताप विहार इलाके का रहने वाला है. मामले में पुलिस जल्द आर्म्स एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर सकती है. आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट ने भी हर्ष फायरिंग के मामले पर रोक लगाई हुई है. लेकिन फिर भी लोग शादी या दूसरे समारोह के मौके पर हवाई फायरिंग करके खुद की और साथ में दूसरे लोगों की जिंदगी भी खतरे में डालते हैं.

