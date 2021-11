नई दिल्ली/गाजियाबाद : उत्तर प्रदेश पात्रता (UPTET) 2021 परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद पूरे प्रदेश में स्टूडेंट्स की परेशानी बढ़ गई है. जो छात्र परीक्षा देने के लिए सेंटर पर पहुंचे थे, उन्हें बिना परीक्षा के वापस लौटना पड़ रहा है. गाजियाबाद में भी पेपर लीक ( paper leak in ghaziabad) होने की खबर आते ही छात्रों को सेंटर (Examination center in ghaziabad) से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया. इसके बाद छात्र काफी परेशान दिखाई दिए. छात्र दूर-दूर से यहां परीक्षा देने के लिए आए थे. उन्होंने अपनी परेशानी साझा की.



जानकारी के मुताबिक मथुरा, गाजियाबाद, बुलंदशहर के WhatsApp ग्रुप पर यूपी टेट एग्जाम (UPTET Exam 2021) का पेपर वायरल होने की बात सामने आई थी. इसके बाद पेपर कैंसिल कर दिया गया. इस मामले की जांच यूपी एसटीएफ (UP STF) कर रही है कि पर्चा लीक करने के पीछे कौन है.

यूपी टेट परीक्षा रद्द होने पर छात्र मायूस

छात्रा प्राची का कहना है कि वह काफी दूर से एग्जाम देने गाजियाबाद आई हैं. उन्हें बताया गया कि पेपर लीक हो गया है. उसकी अगली तारीख जल्द बताई जाएगी. इससे काफी परेशानी हो रही है. रवि प्रकाश शुक्ला का कहना है कि वह दिल्ली से यूपी टेट का एग्जाम देने के लिए आए थे. हम अंदर बैठे हुए थे इसी दौरान पता चला कि पेपर कैंसिल हो गया है. उनका कहना है कि हमने रात-दिन मेहनत कर तैयारी थी. लेकिन पेपर कैंसिल हो गया.

स्टूडेंट अनुभूति ने बताया कि यहां पर प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल यूपी टेट का एग्जाम (Primary and Secondary Level UPTET Exam) देने के लिए आई थी. हमें काफी ज्यादा परेशानी हुई है. सुबह तड़के सेंटर पर पहुंच गए थे. हमें एक महीने पहले से नोटिस दिया गया था, जिसमें बताया गया था कि कड़ी निगरानी रखी जा रही है. उन्होंने बताया कि हम 25 किलोमीटर दूर से पेपर देने के लिए आए हैं. अब बिना एग्जाम दिए वापस जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि अब तैयारी भी दोबारा करनी पड़ेगी. एक तरफ नौकरियां नहीं निकल रही है. दूसरी तरफ इस तरह पेपर लीक होने से हम लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं.

