नई दिल्ली/गाजियाबाद: इंदिरापुरम थाने में चोरी के मामले में पकड़े गए एक युवक की हालत अचानक बिगड़ गई. जिसके बाद थाने में हड़कंप मच गया. पुलिस ने आनन-फानन में युवक को अस्पताल में एडमिट कराया. युवक के परिवार वालों ने शिकायत दी है, कि युवक को थाने में थर्ड डिग्री टॉर्चर किया गया (third degree torture in Indirapuram police station). वहीं, पुलिस का कहना है कि युवक नशेड़ी है जिस वजह से उसकी हालत अचानक बिगड़ गई. फिलहाल वह आईसीयू में है. उसके होश में आने का इंतजार किया जा रहा है.





मिली जानकारी के अनुसार इंदिरापुरम पुलिस ने समीर और उसके एक साथी को चोरी की स्कूटी के साथ पकड़ा था (Arrest for Scooty theft in Indirapuram). बुधवार की रात उसे हवालात में रखा गया था. लेकिन अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई. जिसके बाद उसके परिवार को सूचित किया गया और समीर को अस्पताल में एडमिट कराया गया. पुलिस के मुताबिक समीर नशा का आदी है, इस वजह से उसकी तबीयत बिगड़ी है.

गाजियाबाद थाने में बंद वाहन चोरी के आराेपी की बिगड़ी तबीयत.

वहीं, परिवार ने आरोप लगाया कि थाने में समीर के साथ थर्ड डिग्री टॉर्चर किया गया है. जहां समीर को एडमिट कराया था, वहां भीड़ एकत्रित होने लगी. जिसके चलते माहौल संवेदनशील हो गया हालांकि पुलिस ने माहौल को संभाल लिया है. लोगों को समझाया गया. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि थर्ड डिग्री टॉर्चर वाली बात गलत है. इस तरह के कोई सबूत नहीं मिले हैं.

इसे भी पढ़ेंः भांजे ने जल्द अमीर बनने के लिए मामा को ही बनाना चाहा शिकार, ऐसे पहुंचा सलाखों के पीछे

आरोपी से पूछताछ की गई थी, जिससे अन्य वाहन चोरी की वारदातों का खुलासा हो पाए. उसके साथ किसी भी तरह का आक्रामक व्यवहार थाने में नहीं किया गया. वहीं युवक के होश में आने का इंतजार किया जा रहा है. फिलहाल वह आईसीयू में है और उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है. डॉक्टरों से बातचीत की जा रही है जिससे यह पता चलता है कि आखिर किस तरह से समीर की हालत इतनी सीरियस हो गई. इस बीच सोशल मीडिया पर तरह-तरह की बातें हाे रही हैं.

ऐसी ही ज़रूरी और विश्वसनीय ख़बरों के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत एप