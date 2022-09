नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद में रविवार सुबह भगवान गणेश की खंडित मूर्ति (ganesh idol broken in ghaziabad) मिलने के बाद इलाके में तनाव हाे गया था (Tension after broken of Ganesh idol in Nandgram). अफवाह फैलने से पहले पुलिस ने स्थिति काे संभाल लिया. मामला गाजियाबाद के नंदग्राम थाना क्षेत्र का है. गणपति उत्सव चल रहा है. भगवान गणपति की मूर्ति की पूजा अर्चना इन दिनों चल रही है. लोगों ने पुलिस को सुबह सूचना दी कि एक मूर्ति पंडाल में रखी थी, जो अचानक गिर कर खंडित हो गई है.

गाजियाबाद में भगवान गणेश की मूर्ति खंडित हाेने से तनाव.

इसको लेकर लोगों ने कई तरह की बातें करनी शुरू कर दी. तनाव बढ़ने की आशंका काे लेकर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची. पुलिस ने बताया कि दो कुत्तों की लड़ाई हो गई थी, जो पंडाल में पहुंच गए और वहां पर मूर्ति गिर गई. जिससे वह खंडित हो गई. बाद में स्थिति को ठीक कर दिया गया. खंडित मूर्ति को हटाकर दूसरी मूर्ति लाकर रख दी गई है. सब कुछ सामान्य हाे गया.

पुलिस मामले में आगे की जांच पड़ताल कर रही है. लोगों से अपील की गई है कि किसी तरह की अफवाह पर ध्यान ना दें. जानकारी के अनुसार, कुछ लोग यहां एकत्रित हो गये थे, लेकिन उनको समझा दिया गया है. पुलिस ने कहा कि स्थिति पूरी तरह से नियंत्रित कर ली गई है. मामले में एसपी सिटी का कहना है कि नंदग्राम में सूचना मिली है कि यहां एक टेबल पर गणेश जी की मूर्ति रखी थी. उसके आसपास कुछ कुत्ते लड़ रहे थे, जिस वजह से मूर्ति गिर गई (Ganesh idol broken in dog fight). इसी वजह से मूर्ति खंडित हो गई. अब कोई विवाद नहीं है.



