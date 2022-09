नई दिल्ली/गाजियाबाद: माेदीनगर में एक युवक के साथ मारपीट करने का वीडियो वायरल हाे रहा है (video viral in ghaziabad). वीडियाे में दिख रहा है कि एक व्यक्ति ने कथित रूप से पाकिस्तान के समर्थन में नारा लगाया था (Slogan in support of Pakistan in Modinagar), जिससे नाराज हाेकर कुछ लाेग उसकी पिटाई कर रहे हैं. साथ ही भारत माता की जय और धार्मिक नारा लगाने के लिए दबाव बना रहा है. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है. दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है.



वीडियो में जो बातें कही जा रही हैं वह हम पूरी तरह से नहीं सुना सकते हैं. काफी कुछ आपत्तिजनक है. मामले में पीड़ित ने पुलिस को शिकायत दी. आरोप लगाया कि उसके साथ दो लोगों ने मारपीट की (Video of assault on youth in Medinagar). ये सब कुछ गदाना रोड पर हुआ. वीडियो में मारपीट करते कुछ लाेग दिखाई दे रहे हैं.

पिटाई का वीडियाे वायरल

इसे भी पढ़ेंः Shrikant Tyagi of Ghaziabad: आप नेता ने महिला को दी धमकी- तेरी जैसी बहुत देखी है, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती

वीडियो में सुनाई दे रहा है, कि उसे भारत माता की जय कहने के लिए कहा जा रहा है. आरोप है कि उसे जय श्री राम कहने के लिए भी कहा गया था. पुलिस ने मारपीट की एफआईआर दर्ज कर ली है. मामले में दोनों आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं. मामले में पुलिस जांच पड़ताल कर रही है. दोनों पक्ष अलग अलग समुदाय के हैं.