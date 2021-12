नई दिल्ली/ गाजियाबादः गाजियाबाद के विजयनगर थाना क्षेत्र के बागु कॉलोनी. यहीं पर बिजली विभाग के एसडीओ और उनकी पत्नी पर हमला (SDO and his wife attacked in Ghaziabad) किया गया था. एसडीओ प्रमोद कुमार, मोदीनगर में (SDO working in Modinagar) कार्यरत हैं. वह अपनी पत्नी के साथ विजयनगर के बागु कॉलोनी में किसी रिश्तेदार के घर आए हुए थे. वापस लौटते समय दो लड़कों ने उनकी गाड़ी रुकवा दी. दोनों पैदल ही थे. जैसे ही एसडीओ प्रमोद कुमार ने गाड़ी रोकी वैसे ही दोनों लड़के उनकी पत्नी की तरफ हमलावर हो गए.

दोनों लड़कों ने उनकी पत्नी के कुंडल छीनने की (robbery attempt in ghaziabad's bagu colony) कोशिश की. जब एसडीओ ने शोर मचाया तो दोनों ने पेचकस से हमला (miscreants attacked with screwdriver in ghaziabad) कर दिया. पति और पत्नी, दोनों के सिर पर ही हमला किया गया. स्थानीय लोगों की मदद से दोनों काे अस्पताल पहुंचाया गया. एसडीओ प्रमोद कुमार की पत्नी आशा काफी डरी हुई हैं. आशंका जतायी जा रही है कि लूट के इरादे से बदमाशों ने एसडीओ की गाड़ी रुकवाई हाेगी. लेकिन, जब एसडीओ ने शोर मचाने की कोशिश की तो उनपर हमला कर दिया.

हमले के बारे में जानकारी देते एसडीओ.

गाजियाबाद में एक तरफ धारा 144 लागू है. चाक-चौबंद सुरक्षा व्यवस्था का दावा किया जा रहा है, लेकिन इस दौरान बदमाश गाड़ी भी रुकवाते हैं, और हमला भी करते हैं. लेकिन पकड़े नहीं जाते हैं. यह सब कुछ होता है व्यस्त इलाके में, इसके बावजूद पुलिस के पास बदमाशों का कोई सुराग नहीं है. जब पुलिस से इस मामले में पूछा गया तो पुलिस ने सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी होने की बात कही.



