नई दिल्ली/गाजियाबाद : जिले में कोरोना रफ्तार धीमी होती नज़र आ रही है. जिले में कोरोना के मंगलवार को 226 नए मामले (New corona cases in ghaziabad) सामने आए हैं, जबकि बीते 24 घण्टों में 476 मरीज पूरी तरह से कोरोना से रिकवर (Recovered corona cases in ghaziabad) हुए हैं. इसके बाद जिले में कोरोना के सक्रिय मरीज़ों की संख्या 1830 पहुंच गई है. इसमें से 1517 मरीज होम आइसोलेशन में हैं, जबकि 26 मरीज़ अस्पताल में भर्ती हैं. स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक, जनवरी में कोरोना के कुल 27060 मामले सामने आ चुके हैं.





गाज़ियाबाद में अब तक कोरोना के कुल 82 हजार 974 मामले सामने आ चुके हैं. इनमें से जून में 324, जुलाई में 65, अगस्त में 26, सितंबर में 18, अक्टूबर में 14, नवंबर में 6 और दिसंबर में 235 मामले सामने आए थे. हालांकि आज कोरोना वायरस के 226 नए मामलों में ओमीक्रोन वेरिएंट की पुष्टि नहीं हुई है. स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक, जिले में कोरोना की स्थिति नियंत्रण में है. स्वास्थ्य विभाग "ट्रीपल टी" फार्मूले पर काम कर रहा है. "ट्रीपल टी" का मतलब है टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट (Testing, Tracing and Treatment). ट्रीटमेंट यानी इलाज के लिए सरकारी और निजी अस्पतालों में व्यवस्था मौजूद हैं.







कोरोना वायरस के जो नए मरीज़ सामने आ रहे हैं, उनके संपर्क में आए लोगों को ट्रैस किया जा रहा है. जिन क्षेत्रों में कोरोना संक्रमित मरीज मिल रहे हैं, उन क्षेत्रों में टेस्टिंग कराई (Testing in corona prone area in ghaziabad) जा रही है. ओमिक्रोन के खतरे के बीच टेस्टिंग बूथ को भी बढ़ाया गया है. बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन और हिंडन एयरपोर्ट पर भी टेस्टिंग बूथ बनाकर टेस्टिंग की जा रही है. जिन इलाकों में कोरोना संक्रमित मरीज मिल रहे हैं वहां वैक्सीनेशन कैंप लगाकर लोगों को वैक्सीनेट भी किया जा रहा है.





