नई दिल्ली/गाज़ियाबाद : पिछले 24 घंटे में गाजियाबाद में कोरोना के 2103 मामले सामने (Corona cases in ghaziabad) आए हैं. कोरोना से एक व्यक्ति की मौत (Death due to corona in ghaziabad) हो गयी है. कोरोना की थर्ड वेव की (Third wave of corona in Ghaziabad) स्थिति में कोरोना के यह मामले सर्वाधिक हैं. कोरोना के एक्टिव केस 11 हज़ार को पार कर गए हैं.





बढ़ाई जा रही है सख्ती

कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है, जो लोग दिशा-निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं. उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है. देश की राजधानी में एक तरफ जहां वीकेंड कर्फ्यू है, तो वहीं NCR में कई जगह से लापरवाही की खबरें आ रही हैं. लापरवाही के तौर पर देखा जा रहा है कि कई जगह पर लोग दिशा निर्देशों का पालन नहीं करते हैं, जिनकी वजह से एनसीआर में कोरोना के मामले बढ़ते हैं. एक्टिव केस की संख्या की बात करें तो इस समय जिले में कोरोना के 11,211 मामले हैं, जो चिंता बढ़ा रहे हैं. वहीं एक व्यक्ति की मौत का मामला सामने आने के बाद चिंता और ज्यादा बढ़ गई है.

गाजियाबाद क्योंकि यूपी का हिस्सा है और यूपी में पहले चरण के चुनाव में गाजियाबाद का भी नाम है. इस लिहाज से देखें तो प्रशासन के सामने दोहरी चुनौती है. एक तरफ कोरोना गाइडलाइन (Corona guidelines follow in ghaziabad) का पालन करना है, तो वहीं चुनाव संबंधी दिशानिर्देशों (Election protocols follow in ghaziabad) को भी मनवाना है.