नई दिल्ली/गाजियाबाद: जिले में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का शिकंजा (Police crackdown on criminals in Ghaziabad) लगातार जारी है. इसी कड़ी में 400 करोड़ रुपए के लोन घोटाले के आरोपी लक्ष्य तंवर की करीब एक करोड़ रुपए की संपत्ति को पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर जब्त (Loan scam accused's property seized) कर लिया है. कुर्की की यह कार्रवाई करने के लिए पुलिस ढोल भी लेकर पहुंची. बकायदा मुनादी करवाकर बताया गया कि माफिया की संपत्ति पर पुलिस शिकंजा कस रही है. जिस बिल्डिंग को पुलिस ने जब्त किया है, वह गाजियाबाद के सेंट्रल प्वाइंट पर स्थित है.



आपको बता दें गाजियाबाद में कुछ महीने पहले एक बड़ा लोन का फर्जीवाड़ा सामने आया था, जिसमें एक बड़े बैंक की मैनेजर भी शामिल थी. कुल 12 आरोपियों पर मुकदमा दर्ज किया गया था. इनका सरगना लक्ष्य तंवर था जो गाजियाबाद का रहने वाला है. लक्ष्य तंवर को भी गिरफ्तार कर लिया गया था. इसके अलावा तीन अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया जा चुका है. लक्ष्य तंवर के बारे में बताया जाता है कि वह बैंक के बड़े अधिकारियों के साथ मिलकर लोन का घोटाला करता था.

तुराबनगर में लक्ष्य तंवर की तीन मंजिला इमारत कुर्क.

वो ऐसी प्रॉपर्टी पर भी लोन ले लेता था जो प्रॉपर्टी अस्तित्व में नहीं होती थी. लक्ष्य की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने पूरे मामले का भंडाफोड़ किया था. पुलिस अब उसके द्वारा गैरकानूनी तरीके से अर्जित की गई संपत्ति को जब्त करने की कार्रवाई कर रही है. इसी कड़ी में तो तुराबनगर में उसकी तीन मंजिला बिल्डिंग को पुलिस ने जब्त कर (Loan scam accused's property seized) लिया.

आरोपी लक्ष्य तंवर

एसपी सिटी निपुण अग्रवाल का कहना है कि गैंगस्टर एक्ट (Gangster Act on Lakshya Tanwar in Ghaziabad) में दर्ज इस तरह के अपराधियों पर शिकंजा लगातार कसा जाता रहेगा. इस कार्रवाई से मैसेज देने की कोशिश की गई है कि कोई भी अपराधी अगर गलत तरीके से धन या संपत्ति अर्जित करता है, तो उसको छाेड़ा नहीं जाएगा. पुलिस तुराबनगर में जब तीन मंजिला इमारत (Lakshya Tanwar's three-storey building attached in Turabnagar)को कुर्क करने के लिए पहुंची तो यहां पर बकायदा मुनादी भी करवाई गई.