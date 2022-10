नई दिल्ली/गाजियाबादः गाजियाबाद के एक हाई प्रोफाइल सोसाइटी में गार्ड के साथ मारपीट का मामला (Guard Assaulted in Ghaziabad) सामने आया है. घटना का वीडियो वायरल हो रहा है. घटना 10 अक्टूबर की है. मामले में पुलिस को गार्ड की तरफ से शिकायत दी गई है. पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है. (guard was assaulted in a society in ghaziabad)

मामला गाजियाबाद के राज नगर एक्सटेंशन की विंडसर पैराडाइज सोसायटी का है. बताया जा रहा है कि यहां सोसाइटी में एक नया परिवार रहने के लिए आया था. गार्ड का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने परिवार के मुखिया पुरुष से उसके बारे में जानकारी पूछ ली थी. बस इसी बात पर व्यक्ति गुस्से में आ गया और उसने गार्ड की पिटाई शुरू कर दी. सबकुछ सीसीटीवी में कैद हो गया. गार्ड पर थप्पड़ों की बरसात की गई. हालांकि, गार्ड ने खुद को बचाने के लिए एक-दो थप्पड़ उस शख्स को लगा दिए.

विंडसर पैराडाइज सोसायटी में गार्ड के साथ मारपीट

इस बीच एक महिला भी आ जाती है, जो बीच बचाव करती है. वहीं, सोसाइटी में मौजूद एक अन्य व्यक्ति भी बीच बचाव करता है जिसके बाद मामला शांत होता है. 10 अक्टूबर की इस घटना के बाद सब कुछ सामान्य था. लेकिन सीसीटीवी चेक किया गया जिसमें पूरी वारदात ज्ञात होने के बाद मामले की शिकायत पुलिस को दी गई है. आरडब्ल्यूए की तरफ से भी मामले में शिकायत दर्ज कराए जाने की बात कही गई है.

ये भी पढ़ेंः नोएडा में नशे में धुत्त दो महिलाओं ने गार्ड के साथ की बदतमीजी, Video वायरल

एनसीआर में ऐसी कई घटनाएं सामने आईः बता दें, कुछ समय पहले नोएडा की एक हाई प्रोफाइल सोसाइटी से श्रीकांत त्यागी द्वारा महिला को गाली देने का मामला सामने आया था. इसके बाद इस तरह के कई मामले सामने आए, जिसमें मामूली बात पर सोसायटी के गार्ड से लेकर सोसाइटी में आने वाले सामान्य लोगों के बीच हाथापाई और मारपीट देखी गई है. कुछ मामलों में किसी टैक्सी वाले पर महिला द्वारा गाली-गलौज थप्पड़ आदि देखा गया है.