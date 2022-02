नई दिल्ली/गाजियाबादः उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव (UP Assembly Election 2022) के पहले चरण को लेकर वोटिंग जारी है. मतदान को लेकर पश्चिमी यूपी में खासा उत्‍साह देखा जा रहा है. बूथ पर मतदाताओं की लंबी कतारें लगी हुई हैं. इसी बीच एक दूल्‍हा बारात ले जाने से पहले वोट डालने (groom cast his vote in Ghaziabad )पहुंचा. दूल्हे के साथ उसके परिजन भी थे. एक सवाल के जवाब में दूल्हे ने कहा, 'शादी में थोड़ी देर हो जाए ताे कोई बात नहीं, मगर सरकार चुनने में कोई चूक नहीं होनी चाहिये'.

मामला गाजियाबाद के लोनी थाना क्षेत्र के चिरोड़ इलाके का है. लोनी से निर्वतमान विधायक नंदकिशोर गुर्जर और आरएलडी-सपा प्रत्याशी मदन भैया की आमने-सामने की टक्कर है. लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि अधिक से अधिक वोट करें. दूल्हा जोगेंद्र इस अपील से प्रभावित हुआ. जोगेंद्र की आज शादी है और बारात दिन में ही जानी थी. लेकिन बारात ले जाने से पहले दूल्हा जोगेंद्र लाइन में लगा और फिर अपने मताधिकार का प्रयाेग किया.

गाजियाबाद में दूल्हा पहुंचा वाेट डालने

गाजियाबाद में दूल्हे ने डाला वाेट.



जोगेंद्र ने कहा कि वह अकेला नहीं आया बल्कि पूरे परिवार को साथ लेकर आया है. बरात बागपत में जानी है. दुल्हन और उनका परिवार बरात का इंतजार कर रहे हाेंगे, इस सवाल पर दूल्हे ने कहा कि शादी में थोड़ी सी देर हो जाए कोई बात नहीं, मगर सरकार चुनने में कोई चूक नहीं होनी चाहिए. दूल्हे ने अपील भी की, कि सभी को वोट करना चाहिए. परिजनाें ने बताया कि दूल्हे ने बागपत में अपनी दुल्हन के परिवार को भी फोन करके कहा कि दुल्हन से भी वोट जरूर कास्ट करवाएं.