नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद में एक बदमाश कथित रूप से बस चाेरी कर भाग रहा था. पुलिस काे देखकर वह हड़बड़ा गया. बस पर से उसका नियंत्रण खत्म हाे गया. बस दुर्घटनाग्रस्त होकर नाले में जा (Ghaziabad Roadways Bus Accident) गिरी. हादसे में बस चाेरी करने के आराेपी की माैत हाे गयी. बस काे निकालने के लिए क्रेन बुलाई गई है.



मामला गाजियाबाद के सिहानी गेट थाना इलाके के सेठ मुकुंद लाल कॉलेज के पास (Near Mukund Lal College, the bus fell into the drain) का है. पुलिस के मुताबिक, मृतक की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. उसकी पहचान नहीं हुई है. बस को नाले में से निकालने का काम जारी है. रोडवेज को भी मामले की सूचना दे दी गई है. डिटेल पता किया जा रहा है कि बस की चोरी कैसे हुई.

बस काे निकालने के लिए क्रेन बुलाई गई.

क्रेन से बस निकाली जा रही है.

यह भी यहां बता दें कि जाे बस चाेरी हुई थी, वह रोडवेज के कॉन्ट्रैक्ट की बस है. बस के संचालक सचिन कुमार ने बताया कि ड्राइवर रात में बस खड़ी कर घर चला गया था. इसी दौरान बस को लेकर कोई युवक भाग गया. इसकी जानकारी बस में लगे जीपीएस सिस्टम से हुई. पुलिस को इन्फॉर्म किया गया. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की.

बस चाेरी की जानकारी देते बस संचालक.

डायल 112 की टीम ने जैसे ही बस को रोकने की कोशिश की, बस चला रहा बदमाश बस से नीचे कूद गया. मगर इस बीच बस दुर्घटना का शिकार होकर नाले में गिर गई. चोर को काफी चोट लगी और उसकी मौत हो गई. मामले में आगे की जांच-पड़ताल की जा रही है कि सुरक्षित एरिया में खड़ी बस आखिरकार चोरी कैसे हो गई.