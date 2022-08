नई दिल्ली/गाजियाबाद: पुलिस ने इंदिरापुरम थाना क्षेत्र के वसुंधरा में चल रहे हुक्का बार का खुलासा किया है (Hookah bar in cafe in Ghaziabad). इलाके की एक बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर कैफे की आड़ में हुक्का बार चल रहा था. बाहर से इसमें कैफे का बोर्ड लगा था, लेकिन अंदर हुक्का बार संचालित हो रहा था. पुलिस ने हुक्का पाइप, हुक्का की प्लेट, चिलम और तंबाकू बरामद किया. मौके से पांच लाेगाें को पकड़ा गया (Five youths arrested from Vasundhara hookah bar).

ये सभी गाजियाबाद और दिल्ली के रहने वाले हैं. पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि नशे का सामान यह कहां से लेकर आते थे. बरामद तंबाकू को जांच के लिए भेजा गया है जिससे यह पता लगाया जा सके कि इसमें ड्रग्स तो मिला हुआ नहीं है. अवैध हुक्का बार पर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है. एक हफ्ते में यह तीसरी कार्रवाई है. इनमें ज्यादातर युवा ही शामिल पाए जाते हैं. चोरी छुपे युवाओं को इन हुक्का बार तक बुलाया जाता है. इसके लिए व्हाट्सएप और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है.

हुक्का बार के बारे में जानकारी देते सिटी एसपी.

इसी तरह के प्लेटफार्म पर नजर रखने के लिए पुलिस की टीम अलग से काम कर रही है और उसी माध्यम से इस तरह के हुक्का बार के बारे में पुलिस को जानकारी मिल रही है. यह काम कोड वर्ड में हो रहा है (code word of hookah bar). मुख्य रूप से इसमें कैफे और चिकन शॉप जैसे कोड वर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं. लेकिन असल में यह हुक्का बार की बात हो रही होती है.

पुलिस को चकमा देने के लिए पुरजोर प्रयास नशे के सौदागर कर रहे हैं और युवाओं की नसों में जहर घोलने का भी काम कर रहे हैं. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि एक बड़ा अभियान चलाया जा रहा है, जिससे नशे के इस कारोबार को पूरी तरह से बंद किया जा सके. इसमें हाई प्रोफाइल जगहों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे पुलिस के लिए चुनौती और बड़ी हो जाती है.