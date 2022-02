नई दिल्ली/गाजियाबाद: उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी को पहले चरण का मतदान (First phase of polling in Uttar Pradesh on February 10) होना है. गाजियाबाद की पांचों विधानसभा (five assembly seats in ghaziabad) सीटों लोनी, मुरादनगर, साहिबाबाद, गाजियाबाद और मोदीनगर पर पहले चरण में मतदान होना है. मतदान को लेकर जिला प्रशासन द्वारा तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. जिले की पांच विधानसभा सीटों पर कुल 52 उम्मीदवाराें के बीच मुकाबला है. लोनी विधानसभा सीट से 10, साहिबाबाद से 14, गाजियाबाद से 14, मुरादनगर से 10 और मोदीनगर से सात प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं.

जिला प्रशासन द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक डीपीएस पब्लिक स्कूल साहिबाबाद से लोनी विधानसभा की पोलिंग पार्टी (voting in ghaziabad) रवाना होंगी. रामलीला मैदान कवि नगर से मुरादनगर और मोदीनगर विधानसभा की पोलिंग पार्टी रवाना होंगी. जबकि केंद्रीय विद्यालय कमला नेहरू नगर ग्राउंड से साहिबाबाद, गाजियाबाद और धौलाना (आंशिक) विधानसभा की पोलिंग पार्टियां रवाना होगी.

गुरुवार सुबह सात बजे से शाम 6 बजे तक होगा मतदान. जिले की पांचों विधानसभाओं में कुल 27 लाख 93 हज़ार 865 मतदाता है. कोरोना से बचाव के लिए प्रत्येक मतदान केंद्र पर कोविड हेल्पडेस्क की स्थापना की गई है. हेल्पडेस्क पर थर्मल-स्कैनर, मास्क, सैनीटाइजर और हाथ धोने के लिए लिक्विड सोप की व्यवस्था की गई है. मतदान केंद्र के 100 मीटर के क्षेत्र में मोबाइल आदि ले जाने पर प्रतिबंध रहेगा. यदि कोई मतदाता अपने साथ मोबाइल लेकर मतदान केंद्र पहुँचता है तो मतदाता सहायक बूथ पर मोबाइल जमा करने की सुविधा भी मिलेगी.



जानें किस विधानसभा में हैं कितने वोटरः



विधानसभा क्षेत्र पुरुष मतदाता महिला मतदाता वोटरों की कुल संख्या साहिबाबाद 5 लाख 76 हजार 308 4 लाख 44 हजार 22 10 लाख 20 हजार 385 लोनी 2 लाख 85 हजार 9 2 लाख 27 हजार 714 5 लाख 12 हजार 752 मुरादनगर 2 लाख 46 हजार 764 2 लाख 9 हजार 951 4 लाख 56 हजार 745 गाज़ियाबाद 2 लाख 60 हज़ार 328 2 लाख 12 हज़ार 419 4 लाख 72 हजार 771 मोदीनगर 1 लाख 78 हजार 491 1 लाख 52 हजार 684 3 लाख 31 हजार 211





मतदान केंद्रों में की गई वोटर असिस्टेंट बूथ की स्थापनाः

ज़िले में कुल 756 मतदान केंद्र बनाए गए हैं. लोनी विधानसभा में 147, मुरादनगर में 146, साहिबाबाद में 228, गाज़ियाबाद में 106 और मोदीनगर में 129 मतदान केंद्र बनाए गए हैं. प्रत्येक मतदान केंद्र पर वोटर असिस्टेंट बूथ (Voter Assistant Booth) की स्थापना की गई है. इस पर तैनात कार्मिक वोटर लिस्ट, अल्फाबेटिकल लोकेटर आदि के साथ उपस्थित रहेंगे. यदि किसी के पास मतदाता पर्ची नहीं है तो वह यहां अपना नाम देखकर मतदेय स्थल की जानकारी कर मतदान कर सकता है.





मतदाता इन नम्बरों पर कर सकते हैं शिकायतः