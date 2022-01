नई दिल्ली/गाजियाबाद: भाजपा नेता और केंद्रीय रक्षामंत्री राजनाथ सिंह प्रभावी मतदाता संवाद (BJP pravabhi matdata samvad in Modinagar) और डोर टू डोर जनसंपर्क कार्यक्रम में भाग लेने गुरुवार को मोदीनगर पहुंचे. कार्यक्रम में भाग लेने से पहले रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने माेदीनगर के सीकरी महामाया मंदिर (वीर भवानी) में पूजा अर्चना (Defense Minister offered prayers at Mahamaya Temple in Medinagar) की. प्रभावी मतदाता संवाद के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि जैसे ही उन्होंने श्री महामाया देवी मंदिर में झुक कर दर्शन किए फौरन उनको आर्मी चीफ का फोन आया और उन्होंने बताया कि भारत चीन सीमा पर तैनात जवान जो चीन में प्रवेश कर गया था और उसे चीन की सेना ने अपने कब्जे में ले लिया था, आज वह जवान लौट कर वापस आ रहा है.



रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (Rajnath Singh in Modinagar) का कहना था कि शायद ईश्वर के द्वारा यह नियोजित था कि मेरी पहली सार्वजनिक जनसभा को शक्ति प्राप्त होनी थी जो कि इस मोदीनगर से हुई. इसके साथ ही उन्होंने बागपत से सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह की तारीफ की. वहीं दूसरी ओर मंच से प्रभावी मतदाता संवाद को संबोधित करते हुए सपा सरकार पर निशाना साधने वाली निर्वतमान विधायक और भाजपा प्रत्याशी डॉ मंजू शिवाच की सराहना की और मंजू शिवाज को फिर से जिताने की अपील की.

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह

राजनाथ सिंह का कहना है कि इस बार उत्तर प्रदेश की जनता को सिर्फ उत्तर प्रदेश का फैसला ही नहीं सुनाना है बल्कि इसका भाग्य भी लिखना है. राजनाथ सिंह ने कहा कि देश का सबसे बड़ा राज्य और जनसंख्या अधिक होने के बावजूद इसकी अर्थव्यवस्था का आकार इतना छोटा था कि हिंदुस्तान के कई राज्यों से पीछे था. बधाई देना चाहते हैं देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जिन्होंने इसकी अर्थव्यवस्था का आकार जो 11 लाख करोड़ था उसको बढ़ाकर 21 लाख करोड़ किया है.





विपक्ष पर चुटकी लेते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि 84 योगासन होते हैं. जिसमें से 83 उत्तर प्रदेश में विकास के योगासन कर रहे हैं और एक योगासन उन्होंने छोड़ दिया है, जिसको शीर्षासन कहा जाता है. इसको उन्होंने विपक्ष के लिए छोड़ दिया है. उनका कहना है कि वह भी लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन वह कह सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ उनसे बेहतर मुख्यमंत्री हैंं. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश के कई जिले जिनमें लखनऊ, कानपुर, आगरा, अलीगढ़ और रुहेलखंड में डिफेंस कॉरिडोर के रूप में सरकार ने घोषित की है. यहां पर बड़ी-बड़ी रक्षा सामग्री बनेगी. जिनमें बड़ी-बड़ी तोप, टैंक गोले शामिल होंगे. पहले उत्तर प्रदेश में गोली बनती थी ऐसे में प्रधानमंत्री ने फैसला लिया कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है ऐसे में यहां छोटी गोली ही नहीं बल्कि बड़ा गोला बनना चाहिए. जोकि अब बन भी रहा है. उन्होंने बताया कि एक सबसे तगड़ी मिसाइल होती है. जिसका नाम ब्रह्मोस है. जोकि अब लखनऊ के पास उत्तर प्रदेश की धरती पर बनने जा रही है.



