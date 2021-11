नई दिल्ली/गाजियाबादः गाजियाबाद के व्यवसायियाें में आक्राेश (ghaziabad businessmen angry) है. कारण शहर में लगातार बढ़ रहा क्राइम (Crime in Ghaziabad) है. एक के बाद एक लगातार हुए आपराधिक वारदातों के बाद व्यापारी वर्ग और आम लोग सहमे हुए हैं. इसलिए व्यवसायियाें ने एसएसपी से मिलकर सुरक्षा की गुहार लगायी.



मंगलवार काे व्यापारियों का एक दल एसएसपी से मिलने पहुंचा. उनके सामने अपनी चिंताओं काे रखा, जिसके बाद SSP ने व्यापारियों को आश्वासन दिया कि सुरक्षा के सभी इंतजाम किए जा रहे हैं. उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है. व्यापारियों ने पुलिस अधिकारियों को अवगत कराया कि मोबाइल शॉप में हुई चोरी (Theft in mobile shop in Ghaziabad) के मामले में पुलिस ने सात आरोपियों को गिरफ्तार किया है, लेकिन माल बरामद नहीं हाे सका है.

आक्राेश जताते व्यवसायी.

पढ़ेंः टिंबर कारोबारी के घर एक करोड़ की चोरी, व्यापारियों ने बाजार बंद करने की दी चेतावनी

त्योहार के सीजन में पीड़ित व्यापारी को बड़ा नुकसान हुआ है, जिसकी भरपाई वह नहीं कर पा रहे हैं. कर्ज में डूबे हुए व्यापारी का इस वजह से बुरा हाल हो गया है. बता दें कि धनतेरस पर बिक्री के लिए बड़ी संख्या में माेबाइल फाेन जमा किया था, लेकिन इससे पहले चाेराें ने दुकान में चाेरी कर ली. एक अन्य वारदात कोतवाली थाना क्षेत्र में हुई. भैया दूज वाले दिन व्यापारी के घर से करीब एक करोड़ पर की चोरी (One crore chori in Ghaziabad) का मामला सामने आया था. उस मामले में भी पुलिस के हाथ खाली हैं.

पढ़ेंः गाजियाबाद में बुजुर्ग दंपति हत्याकांड में सामने आया CCTV फुटेज, खुलेगा राज

इसके अलावा दिवाली वाले दिन बुजुर्ग दंपती की हत्या (Elderly couple murdered in Ghaziabad) का मामला सामने आया था. देखना यह होगा कि इन वारदातों का खुलासा कब तक पुलिस कर पाती है. फिलहाल आम लोग और व्यापारी गुस्से में हैं. इस बारे में गाजियाबाद के एसपी सिटी ने बताया कि चाेरी गयी माेबाइल फाेन काे जल्द से जल्द बरामद करने की कोशिश की जा रही है. इसके अलावा एक करोड़ की चोरी की वारदात का भी पुलिस जल्द खुलासा करेगी.