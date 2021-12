नई दिल्ली/गाजियाबादः गाजियाबाद के कवि नगर रामलीला ग्राउंड से बाइक रैली (Bike rally from Kavi Nagar Ramlila Ground in Ghaziabad) का आयोजन किया गया. ट्रैफिक पुलिस और संभागीय परिवहन विभाग ने संयुक्त प्रयास से इस बाइक रैली (bike rally in ghaziabad) का आयोजन किया था. इसमें जिले के उन बाइकर्स को इनवाइट किया गया था, जो हमेशा ट्रैफिक नियम मानते हैं. इसके अलावा कुछ बाइकर्स को डीएम एसएसपी ने मंच पर बुलाकर सम्मानित भी किया.

ये बाइक राइडर्स ट्रैफिक नियमों काे लेकर प्रेरणा स्त्रोत बने हुए हैं. कवि नगर रामलीला ग्राउंड से शुरू हुई बाइक रैली, मेरठ रोड के पास महामाया स्टेडियम पर खत्म हुई. इसमें शामिल सभी बाइक राइडर्स ने नियमों के साथ हेलमेट पहना और सभी ट्रैफिक नियमाें का पालन किया. गाजियाबाद जिले के डीएम राकेश कुमार सिंह और एसएसपी पवन कुमार भी एक ही बाइक पर (Ghaziabad DM SSP on bike) राइड के लिए जाते हुए रैली में नजर आए.

क्या हुआ बाइक रैली में.

सभी ने मिलकर ट्रैफिक नियमों के बारे में लोगों को इस बाइक रैली के माध्यम से जागरूक किया. ट्रैफिक सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत छह दिसंबर से की गई थी. रविवार 12 दिसंबर काे इसका समापन (Road Safety Week ends in Ghaziabad) हुआ. इस माैके पर जिले के एसपी ट्रैफिक ने कहा कि पूरे हफ्ते लोगों को ट्रैफिक नियमों को मानने के लिए अवेयर किया गया.

कवि नगर रामलीला ग्राउंड से निकली बाइक रैली

बाइक रैली में जुटे लाेग.

बाइक रैली, मेरठ रोड के पास महामाया स्टेडियम पर खत्म हुई.

गाजियाबाद में सड़क सुरक्षा सप्ताह समापन के माैके पर बाइक रैली

उन्होंने कहा कि पहले की तुलना में लोगों में जागरूकता बढ़ रही है, और अब वह ट्रैफिक नियमों का पालन कर रहे हैं. साथ-साथ यह भी जागरूकता फैलाई गई कि हेलमेट पहनने के साथ साथ हमें मास्क भी पहनना है, जिससे हम खुद को कोरोना से बचा सकते हैं.







