नई दिल्ली/गाज़ियाबाद : गाज़ियाबाद में कोविड-19 संक्रमण के मामलों के बीच स्वाइन फ्लू (Swine Flu in Ghaziabad) के केसों में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है. स्वाइन फ्लू किस कदर अपने पैर पसार रहा है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि गाज़ियाबाद में अगस्त महीने में स्वाइन फ्लू के 23 नए मामले (23 Swine Flu Cases in Ghaziabad) सामने आ चुके हैं. जिनमें 6 मामले सोमवार को सामने आए थे.

गाज़ियाबाद के जिला सर्विलांस अधिकारी डॉ आर के गुप्ता से मिली जानकारी के मुताबिक अगस्त महीने में स्वाइन फ्लू के 23 मामले सामने आए हैं, जबकि डेंगू के 12 मामले (Dengue Cases Increasing in Ghaziabad) सामने आ चुके हैं. ज़िले में डेंगू, मलेरिया और स्वाइन फ्लू Cluster Way में नहीं मिल रहा है. डेंगू, मलेरिया और स्वाइन फ्लू से ग्रसित किसी भी मरीज की स्थिति गंभीर नहीं है. कुछ मरीज निजी अस्पतालों में भर्ती हैं. लोगों को जागरूक करने के लिए लगातार स्वास्थ्य विभाग द्वारा कवायद की जा रही है. खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को जागरूक करने के लिए स्वास्थ विभाग द्वारा विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं. वहीं, डेंगू के मद्देनजर जिले के प्रत्येक सरकारी अस्पताल में 10 बेड आरक्षित किए गए हैं. स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक फिलहाल सभी बेड खाली हैं.

गाज़ियाबाद में बढ़ रहा बीमारियों का खतरा

डेंगू, मलेरिया और स्वाइन फ्लू के लक्षण में अंतर

डेंगू के लक्षण (Symptoms of Dengu) तेज़ बुखार, सर दर्द, आंखों में दर्द, शरीर में रैशेस (Rashesh) आदि हैं. जबकि मलेरिया (Symptoms of Malaria) में सर्दी लगती है और बुखार आता है, पसीना छूटने के बाद बुखार उतरता है. शाम के वक्त बुखार आता है. स्वाइन फ्लू (Symptoms of Swine Flu) में निमोनिया के लक्षण देखने को मिलते हैं. स्वाइन फ्लू की चपेट में आने के बाद मरीज में तेजी से इम्यूनिटी पावर कमजोर होती है, इसके बाद मरीज में खांसी, गले में खराश, तेज बुखार मांसपेशियों में दर्द और लगातार नाक बहने के लक्षण दिखाई देते हैं.

कोरोना के 290 सक्रिय केस

गाज़ियाबाद में अगर कोरोनावायरस की बात करें तो जिले में कोरोना के आज 24 नए मामले सामने आए हैं. जिसके बाद जिले में सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 290 पहुंच गई है. इनमें से 13 मरीज विभिन्न अस्पतालों में भर्ती हैं. अगस्त में ज़िले में कोरोना के 1528 मामले सामने आ चुके हैं.