नई दिल्ली/गाजियाबाद : प्रदेश में चुनाव की घोषणा के बाद आचार संहिता लागू (model code of conduct in ghaziabad) हो चुकी है. अपर जिलाधिकारी, विपिन कुमार ने बताया आचार संहिता को सख्ती से लागू कराने के लिए विधान सभावार 30 टीमों का गठन किया गया है. आचार संहिता लागू होते ही जिले में 30 टीमों को (model code of conduct in ghaziabad) सक्रिय कर दिया गया था. टीमें अपने-अपने क्षेत्रों में आचार संहिता का सख्ती से पालन कराने के लिए कार्रवाई कर रही हैं.

आचार संहिता लागू होते ही 24 घंटे के भीतर टीमें वाल राइटिंग, होर्डिंग, बैनर आदि हटवा दिया गया है. जबकि 48 घण्टे के भीतर सार्वजनिक स्थानों से प्रचार सामग्री हटा दी गई है. 72 घंटे के भीतर निजी भवनों से प्रचार साग्रमी हटाया जाना था जो कि निर्धारित समय अवधि में पूरा कर लिया जाएगा. विपिन कुमार ने बताया लोनी में आचार संहिता के उल्लंघन (violation of code of conduct in Loni) का मामला सामने आया था, जिसमें मुकदमा दर्ज कर चुनाव आयोग को सूचना दे दी गई है.

गाजियाबाद में आचार संहिता लागू करने के लिए प्रशासन ने टीम बनायी.





अपर जिलाधिकारी नगर ने बताया कि 30 टीमों में शामिल मजिस्ट्रेट, जोनल प्रभारी और अन्य कर्मचारियों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है. टीमों द्वारा आचार संहिता को सख्ती से लागू कराने को लेकर की जा रही कार्यवाही की प्रतिदिन रिपोर्ट मांगी जाती है साथ ही चुनाव आयोग को भी प्रेषित की जाती है.

टीमों को अपने क्षेत्रों में भ्रमण करने के लिए निर्देशित किया गया है, साथ ही निर्देश दिए गया है कि आचार संहिता के उल्लंघन का कोई भी मामला सामने आता है तो उस पर तुरंत संज्ञान लेते हुए प्रभावी कार्यवाही की जाए.