नई दिल्ली: बाहरी दिल्ली के रनहौला थाना क्षेत्र में रात में कथित रूप चोरी कर भाग रहे एक शख्स काे जब पकड़ने की कोशिश की तो उसने ब्लेड से वार (thief injured one person in ranhola) कर दिया. घायल व्यक्ति ने जब शोर मचाया ताे आसपास के लोग तुरंत माैके पर पहुंचे. ब्लेड से वार कर भाग रहे चोर को दबोच लिया (thief caught In Ranhola ) गया. लाेगाें ने उसकी जमकर पिटाई (people beaten theif In Ranhola) कर दी.





मामले की सूचना पुलिस को दी गयी. पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी का सामान और ब्लेड बरामद किया, जिससे उसने युवक पर हमला किया था. पुलिस के अनुसार घायल युवक की पहचान सुनील के रूप में हुई है. वह रनहौला थाना इलाके में ही रहता है. वह गांधी चौक के पास कपड़ा बेचता है. रात जब वह कपड़ा बेचकर घर आया, तो उसकी नजर ग्राउंड फ्लोर पर परचून की दुकान से चोरी करके भागते हुए चोर पर पड़ी.

सुनील ने उसका पीछा कर चोर को पकड़ लिया, आरोपी चोर जिसकी पहचान रवि उर्फ राहुल के रूप में हुई है. उसने ब्लेड से हमला कर सुनील को घायल कर दिया. पुलिस ने आरोपी राहुल के खिलाफ कार्रवाई कर रही है.