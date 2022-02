नई दिल्लीः पश्चिमी दिल्ली के जनकपुरी स्थित पार्क की जर्जर हो चुकी बाउंड्रीवाल (Repair of boundary wall of park in Janakpuri) के साथ फुटपाथ को नए सिरे से बनाने की शुरुआत की गई. एसडीएमसी के पूर्व मेयर ने इस पार्क के सौंदर्यीकरण के कार्य की शुरुआत की.



जनकपुरी के A/1 ब्लॉक स्थित हरि मंदिर के पास एसडीएमसी के पूर्व मेयर और स्थानीय लोगों की मौजूदगी में पार्क के फुटपाथ पर टाइल्स और बाउंड्री वाल के निर्माण की शुरुआत की गयी. यहां के लोग पिछले डेढ़ साल से टूटी हुई बाउंड्रीवाल को बनाये जाने की मांग कर रहे थे. अब जा कर लोगों की मांग पूरी होती नजर आ रही है. पार्क के फुटपाथ को भी नए सिरे से बनाया जाएगा.



जनकपुरी पार्क की बाउंड्रीवाल मरम्मत का काम शुरू

एसडीएमसी के पूर्व मेयर ने बताया कि इसके लिए आवश्यक प्रावधान कर दिया गया है. इसे बनाकर जल्द ही लोगों को समर्पित कर दिया जाएगा. इसके बन जाने से असामाजिक तत्वों के अंदर आने पर रोक लगेगी. वहीं फुटपाथ के सही हो जाने से लोगों को भी इस पर वॉक करने के दौरान किसी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा.