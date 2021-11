नई दिल्ली : दिल्ली सरकार (delhi government) की नई आबकारी नीति (new excise policy) आज से भले ही शुरू हो रही हो, लेकिन इस को लेकर विरोध प्रदर्शन (protest against new excise policy) कम होने का नाम नहीं ले रहा है. अब पश्चिम विहार इलाके के अवतार एनक्लेव की महिलाओं (women protest in avatar enclave) ने इस शराब के ठेके को लेकर मोर्चा खोल दिया है.





महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए शराब के ठेके (liquor contracts) को नहीं खोलने की मांग की है. महिलाओं ने दिल्ली सरकार के खिलाफ (protest against delhi government) जमकर नारेबाजी की. महिलाएं अवतार एनक्लेव की रहने वाली है. अवतार एनक्लेव के गेट नंबर एक के बाहर नई आबकारी नीति के तहत शराब का ठेका खोला जाना प्रस्तावित है, जिससे यहां की महिलाएं विरोध कर रही हैं.

महिलाओं का प्रदर्शन

महिलाओं का मानना है कि शराब के ठेके खुलने के बाद यहां की कानून व्यवस्था (law and order) बदतर हो जाएगी. महिलाओं और लड़कियों का घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा. इस दौरान विरोध प्रदर्शन बढ़ता देख पश्चिम विहार थाने की पुलिस (delhi police) भी मौके पर पहुंच गई. प्रदर्शन के दौरान पुलिस वाले एक किनारे में खड़े होकर मोबाइल चलाते नजर आए.

