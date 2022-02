नई दिल्लीः दिल्ली के कई इलाकों में चार फरवरी को पानी की आपूर्ति बाधित (Water supply will be disrupted in many areas of Delhi) रहेगी. जीके एक से निकलने वाली 12 साै एमएम मेन लाइन गार्गी कॉलेज परिसर के अंदर किए जाने वाले मरम्मत काम के लिए जलापूर्ति प्रभावित हाेगी. जल बोर्ड ने उपभोक्ताओं को सलाह दी है कि वे पर्याप्त मात्रा में पानी का भंडारण (Store water advised by Delhi Jal Board.) कर लें.

आपूर्ति के अवरोध की अवधि में अनुरोध पर पानी का टैंकर उपलब्ध कराया जाएगा. जलापूर्ति से प्रभावित क्षेत्र एशियाड गांव, शाहपुर जाट, सिरी फोर्ट, आनंद लोक, गुलमोहर पार्क, नीति बाग और उसके आसपास का क्षेत्र है. पानी के टैंकर के लिए केंद्रीय नियंत्रण कक्ष पर फाेन कर सकते हैं. 26100644, 26193218 पर फाेन कर सकते हैं.



दिल्ली जल बाेर्ड की अपील.

इससे पहले 21 जनवरी को जलाशय की सफाई के कारण मध्य और उत्तर पूर्वी दिल्ली में जलापूर्ति बाधित रही थी. इस इलाके में हिंदू राव अस्पताल, सेंटीफन अस्पताल और तीरथ राम अस्पताल, चांदनी चौक, लाहौरी गेट के पास भी पानी की आपूर्ति बाधित रही थी. इससे पहले उत्तर पूर्वी दिल्ली के बाबरपुर, बलबीर नगर, गोरख पार्क, कबीर नगर, ज्योति कॉलोनी, शिवाजी पार्क, रोहताथ नगर, चंदर लोक, गोकुलपुर, अशोक नगर, मीत नगर, गोकलपुरी, दुर्गापुरी, न्यू मॉर्डन शाहदरा में जल आपूर्ति बाधित रही थी.